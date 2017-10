Pirlo vẫn hy vọng được dự EURO 2016

Ngôi sao một thời của AC Milan, Juventus và cả tuyển Ý Andrea Pirlo vẫn chưa từ bỏ ý định khoác áo tuyển Ý lần nữa. Anh vẫn đang chờ một cuộc gọi của HLV đội tuyển thiên thanh Antonio Conte yêu cầu mình khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại EURO 2016.

Tiền vệ 37 tuổi đang chơi rất lặng lẽ nhưng đầy ấn tượng dưới màu áo New York City FC, đội bóng đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Major League Soccer (MLS - Giải nhà nghề Mỹ) trong vài tuần gần đây. Họ sẽ phải đối mặt với New York Red Bulls trong trận derby New York vào cuối tuần này.

Cùng với người đồng hương Sebastian Giovinco đang khoác áo Toronto FC, Pirlo cho biết họ đã thảo luận với HLV Conte và hy vọng được gọi vào phút chót. Cùng với người đồng hương Sebastian Giovinco đang khoác áo Toronto FC, Pirlo cho biết họ đã thảo luận với HLV Conte và hy vọng được gọi vào phút chót.

Pirlo bình thản: "Vẫn chưa có danh sách đội hình chính thức. Một số cầu thủ còn đang bận thi đấu. Giovinco và tôi đã nói chuyện với HLV Conte, mọi thứ vẫn còn có thể".

Giovinco đang rất nổi tại Mỹ khi là Vua phá lưới ở mùa giải trước và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở mùa giải này. Thật bất công nếu không có tên anh trong đội hình dự EURO 2016 sắp tới nhưng Pirlo không nghĩ vậy: "Tôi nghĩ rằng đó là chuyện bình thường, MLS không có danh tiếng như các giải đấu ở châu Âu, không được chiếu trên truyền hình đó rất khó để người ta biết đến, ngay cả đối với các chuyên gia. Tuy nhiên, khi quyết định đến đây chơi bóng, chúng tôi chấp nhận điều này".

Pirlo chơi tổng cộng 116 trận cho tuyển Ý và 13 lần lập công cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, Giovinco đã có 23 lần khoác áo đội tuyển Thiên thanh với chỉ 1 bàn thắng.

Kim Chao