Rashford có thể dự EURO 2016, tại sao không?

Chắc chắn HLV của tuyển Anh Roy Hodgson sẽ bị cám dỗ bởi tài năng của cầu thủ Marcus Rashford. Tiền đạo trẻ có đủ điều kiện để dự EURO 2016 dù chỉ mới 18 tuổi.

Rashford đang tỏa sáng trong màu áo của M.U - Ảnh: AFP Rashford đang tỏa sáng trong màu áo của M.U - Ảnh: AFP

Ở Anh, không hiếm cầu thủ được lên tuyển khi chỉ mới 18, 19 tuổi. Alex Oxlade Chamberlain từng dự EURO 2012 khi mới 18 tuổi. Michael Owen, Wayne Rooney lên tuyển năm 18 tuổi và đều gặt hái nhiều thành công.

Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng Rashford vẫn khiến giới mộ điệu nhớ mặt biết tên với mỗi lần anh xuất hiện trên sân cỏ. Trong trận đấu mới nhất, “măng non” từ lò đào tạo của M.U khiến West Ham phải ôm hận khi mở tỷ số bằng cú sút vô cùng hiểm hóc. Tính luôn bàn thắng trên, Rashford đã có 6 pha lập công trong vỏn vẹn 12 lần ra sân. Đáng chú ý, cầu thủ trẻ đều sút thủng lưới của các đối thủ sừng sỏ tại Ngoại hạng Anh.

Với việc Rashford lập cú đúp trong trận ra sân đầu tiên, giới chuyên môn lo ngại đó chỉ là may mắn. Dĩ nhiên, bóng đá phụ thuộc rất nhiều vào may mắn. Nhưng thần may mắn liệu có luôn xuất hiện trong các lần Rashford làm thủng lưới Arsenal, Man City, West Ham,…

Trước đó, HLV Hodgson từng khẳng định sau trận M.U gặp West Brom rằng ông đã quan sát Rashford trong suốt 2 năm. Dù không chắc chắn việc sẽ gọi tiền đạo lên tuyển nhưng ông vẫn đang mong chờ Rashford sẽ tiếp tục duy trì mạch phong độ.

HLV Hodgson đã để ý đến Rashford trong 2 năm qua - Ảnh: AFP HLV Hodgson đã để ý đến Rashford trong 2 năm qua - Ảnh: AFP

Các giải đấu đang bước vào giai đoạn nước rút để nhường chỗ cho EURO 2016. Hodgson đang có trong tay rất nhiều quân bài chiến lược như Jamie Vardy, Hary Kane và cả Wayne Rooney,…Nhưng điều đó không có nghĩa là HLV 68 tuổi không thể trao cơ hội cho tiền đạo có tài không đợi tuổi như Rashford.

Hơn nữa, HLV Hodgson cho rằng đẳng cấp của một cầu thủ là điều quan trọng hơn phong độ. Với Rashford, ở những trận đấu lớn, tiền đạo trẻ chơi càng hay, khi đối diện với áp lực càng cao, “măng non” lại ghi bàn không tưởng. Đẳng cấp của một tay săn bàn đã được thể hiện rất sớm ở Rashford.

Chưa kể việc HLV cũng úp mở chuyện Rashford rất phù hợp với định hướng chiến lược mà ông sẽ áp dụng ở tuyển Anh. Do vậy, một cánh cửa vào EURO 2016 cho cầu thủ 18 tuổi gần như đã được mở, cánh cửa còn lại phụ thuộc vào thời gian và may mắn.

Phương Nguyên