Sao phim khiêu dâm treo thưởng 'marathon sex' cho tiền đạo Nga

Theo báo The Sun, Kokorin chỉ cần ghi 2 bàn tại vòng chung kết EURO 2016 sẽ hoàn thành chỉ tiêu do người đẹp yêu cầu. Được biết, Eremenko, 25 tuổi, đã treo thưởng 16 giờ quan hệ tình dục miễn phí dành cho Kokorin nếu thực hiện được yêu cầu do cô nàng đưa ra, đó là ghi 2 bàn tại kỳ EURO năm nay.



Đây là cách thức treo thưởng từng được Eremenko thực hiện vào năm ngoái. "Nếu trước khi mùa giải tại Nga kết thúc mà Kokorin ghi được 5 bàn nữa, tôi sẽ dành 16 giờ quan hệ liên tục với anh ấy. Đó sẽ giống như một lời cám ơn", Eremenko nói. Cũng theo người đẹp chuyên đóng phim "người lớn", sở dĩ Kokorin được chọn nhận thưởng vì ngoại hình rất đẹp trai.

tin liên quan Gấu Nga gục ngã trước lưỡi kiếm Slovakia Tuyển Nga đã kiểm soát rất tốt, nhưng chỉ cần 2 khắc thoáng sơ sẩy đáng trách của hàng thủ trong hiệp 1 thôi, họ đã đặt thế trận và cả tương lai của mình vào tay Slovakia.



Theo người hâm mộ, Kokorin nên cố gắng hết sức vì thử thách này rất đáng để anh thi đấu hết mình. Ở trận cuối, tuyển Nga sẽ gặp Xứ Wales. Về phần Kokorin, chân sút này có 38 lần khoác áo tuyển Nga và ghi được 12 bàn.

Đức Trường