Slovakia, Hungary và Bắc Ireland đã có mặt ở vòng 16 đội EURO 2016

Ở loạt trận diễn ra rạng sáng nay, tại bảng D, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng 2-0 trước CH Czech. Kết quả này khiến cho CH Czech (có 1 điểm) bị loại và mở ra cánh cửa đi tiếp cho những đội bóng khác.

Cụ thể, chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp cho Bắc Ireland, đội dù thua 0-1 trước tuyển Đức ở loạt trận cuối tại bảng C nhưng vẫn giành quyền đi tiếp. Bắc Ireland đứng thứ 3 tại bảng C với 3 điểm sau 3 trận nhưng có hiệu số bàn thắng bại là 0, tốt hơn so với Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D, hiệu số là -2) và Albania (bảng A, hiệu số là -2).

tin liên quan Thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-2, CH Czech dừng chân ở vòng bảng Trận thắng 2-0 của Thổ Nhĩ Kỳ chưa chắc mang lại chiếc vé vào vòng trong cho họ nhưng đã tiễn CH Czech về nước trong tức tưởi.

Bên cạnh đó, Slovakia (bảng B) và Hungary (bảng F) cũng đã chắc chắn đi tiếp khi có 4 điểm. Slovakia thì đã thi đấu xong các trận ở vòng bảng nên sẽ đi tiếp với tư cách là 1 trong 4 đội đứng thứ 3 tại các bảng có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, kết quả này cũng khiến cho Hungary thoải mái hơn khi bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha vào lúc 23 giờ đêm nay. Bởi cho dù có thua thì Hungary cũng sẽ đi tiếp.

Như vậy, cho đến thời điểm này, đã có 12 đội giành quyền góp mặt ở vòng 16 đội EURO 2016 bao gồm: Pháp, Thụy Sỹ, Xứ Wales, Anh, Slovakia, Đức, Ba Lan, Bắc Ireland, Croatia, Tây Ban Nha, Ý và Hungary. 4 đội còn lại sẽ được xác định sau loạt trận diễn ra đêm nay và rạng sáng mai.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania (cùng có 3 điểm) sẽ phải chờ để xem liệu họ có thể giành quyền đi tiếp hay không.

Khánh Uyên