Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Ai có thể không yêu các CĐV Ireland?

Để tiếp lửa cho đội nhà thi đấu tại EURO 2016, các CĐV Ireland đã mang đến một bầu không khí sôi động không chỉ trên sân vận động mà còn trên đường phố, tại quảng trường, trên các chuyến tàu hay ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện và đi qua.



Điều đáng nói hơn, các CĐV Ireland đã gây được ấn tượng mạnh với mọi tầng lớp xã hội ở nước Pháp. Ngay cả cảnh sát Pháp cũng phải mỉm cười khi chứng kiến các CĐV Ireland nhảy múa cuồng nhiệt và hát đến khản cổ những câu ngẫu hứng "Stand up for the French police" (Cảnh sát Pháp, xin hãy vững vàng).

Rồi còn phải kể đến những màn gây ấn tượng khác của CĐV Ireland như cảnh họ đồng thanh hát ru một em bé Pháp trên tàu, đổ ra đường dọn dẹp rác thải giúp người Pháp sau các trận đấu, chào đón những người dân Paris đang nhìn họ từ ban công bằng bài đồng ca và những cái vung tay thân thiện, đồng thanh hát lời tỏ tình trước một cô gái Pháp, giúp một người đàn ông đang loay hoay thay lốp ô tô…

Những việc làm tuy nhỏ nhưng cũng như khẩu hiệu mà các CĐV Ireland đem tới EURO lần này,tuy đơn giản nhưng thấm đẫm tình yêu hòa bình: “Hãy yêu bóng đá giống như chúng ta yêu màu xanh của hòa bình”.

Rõ ràng là CĐV Ireland đã góp phần đáng kể tô điểm cho bức tranh đẹp đẽ của giới CĐV toàn châu Âu, qua đó phần nào khiến những nhà tổ chức Ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già nguôi ngoai sau những nỗi đau mà các CĐV Nga và Anh đã gây ra liên tiếp trong suốt giai đoạn đầu của EURO 2016.

Sau tất cả những gì mà các CĐV Ireland đã làm,liệu ai có thể không yêu họ được cơ chứ?





Yên Lành

(Hà Nội)