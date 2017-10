Bài dự thi Khoảnh khắc EURO 2016: Khi Fernando Santos cúi đầu

Những kẻ tiêu cực và thành kiến thì cho rằng đó là 1 cái tát vào bóng đá đẹp. Nhưng sự thực có phải là như vậy không?

Theo tác giả của cuốn sách thực tế và thú vị “All you know about football is wrong” đã chỉ ra không phải những đội bóng tấn công tốt mà chính những đội bóng dựa vào hàng thủ vững vàng mới là những đội bóng hay giành chiến thắng.

Ví dụ tuyệt vời là câu chuyện cổ tích Leicester của giải ngoại hạng mùa vừa rồi. Hay như ngay cả Barcelona với lối chơi tiki taka cũng đặt trên yêu cầu là ngay cả các cầu thủ tấn công cũng tích cực tham gia nhiệm vụ phòng thủ 6 giây bất kỳ khi nào bị mất bóng.

Trên tất cả tôi thấy rất ấn tượng với hình ảnh HLV F.Santos cúi đầu miệng lẩm nhẩm khi Bồ Đào Nha bước vào loạt đấu súng cân não với Ba Lan hay lúc ông trông như đang ngủ gật trên băng ghế huấn luyện trong hiệp phụ với Pháp.

Đó là lúc ông cầu nguyện. Sức mạnh của những lời cầu nguyện với Chúa trời thật lớn lao. Ngài đã ở bên đội tuyển Bồ đào Nha quả cảm trong những lúc họ cần đến ngài nhất. Chia sẻ sau trận đấu, F.Santos đã nói rằng chúng tôi đã chơi theo cách mà đức Chúa trời khuyên chúng tôi, chúng tôi đơn giản như bồ câu và cũng khôn ngoan như rắn.







Nguyễn Đỗ Tâm