Thủ thành Shay Given sống lại cơ hội dự EURO 2016 ở tuổi 40

Thủ thành nổi tiếng Shay Given đang có cơ hội được 'lên chuyến bay' đến EURO 2016 cùng tuyển Ireland, thậm chí anh có thể sẽ ra sân trong đội hình xuất phát dù vừa bước qua tuổi 40. Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng thủ thành Shay Given vừa sống lại hy vọng được bắt chính cho Ireland ở EURO 2016 - Ảnh: Reuters Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng thủ thành Shay Given vừa sống lại hy vọng được bắt chính cho Ireland ở EURO 2016 - Ảnh: Reuters

Given được xem là một thủ thành huyền thoại của bóng đá Ireland và vẫn còn chinh chiến tại Premier League. Tuy nhiên, cách đây vài tuần, thủ thành dày dặn kinh nghiệm từng có 133 lần khoác tuyển Ireland thậm chí không có tên trong danh sách “chờ” của HLV Martin O’Neill dự EURO 2016. Điều này không có gì lạ bởi ngoài tuổi tác, Given luôn mài quân trên ghé dự bị ở Stoke sau quãng thời gian tệ hại ở Aston Villa.

Chấn thương của thủ thành Rob Elliot đã vô tình mở cơ hội cho thủ thành kỳ cựu Shay Given - Ảnh: Reuters Chấn thương của thủ thành Rob Elliot đã vô tình mở cơ hội cho thủ thành kỳ cựu Shay Given - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cánh cửa đến EURO 2016 bỗng nhiên mở ra với Given hết sức tình cờ khi thủ thành số 1 của CLB Stoke là Jack Butland dính chấn thương buộc phải nghỉ hết mùa. Vì vậy, cựu thủ thành nổi tiếng một thời của Newcaslte bất ngờ sống lại hy vọng đến Pháp khi gần như sẽ được ra sân cho Stoke ở phần còn lại mùa giải năm nay.

Trùng hợp hơn khi sự trở lại của Given đúng vào thời điểm HLV Martin O’Neill đang tìm kiếm người thay thế cho thủ thành số 1 của đội tuyển là Rob Elliot (Newcaslte), người vừa dính chấn thương đầu gối nặng hồi cuối tháng 3.

Theo AFP, kinh nghiệm của Given vẫn sẽ là điều rất quý giá cho Ireland ở đấu trường lớn như EURO 2016. Dẫu vậy, quyết định sẽ nằm ở HLV O’Neill. Với diễn biến này, Darren Randolph được cho là sẽ ứng viên đầu tiên nhưng thủ thành này không chơi thường xuyên do chỉ dự bị cho Adrian tại West Ham. Điều này đã mở toang cánh cửa cho Given và nếu được gọi trở lại thủ thành 40 tuổi này sẽ cạnh tranh với David Forde (CLB Millwall) và Keiren Westwood (Sheffield Wednesday) cho vị trí xuất phát ở EURO 2016.

Cơ hội đến EURO 2016 của Shay Given càng lớn hơn do được ra sân nhờ chấn thương của Butland tại Stoke - Ảnh: Reuters Cơ hội đến EURO 2016 của Shay Given càng lớn hơn do được ra sân nhờ chấn thương của Butland tại Stoke - Ảnh: Reuters

Bản thân HLV O’Neill cũng thừa nhận: “Thật không may cho thủ thành Stoke. Nhưng nếu điều đó cho Shay (Given) có cơ hội chơi thường xuyên từ nay đến hết mùa giải thì tất nhiên nó sẽ mang lại cho anh ấy một cơ hội tốt (tham dự EURO 2016”. Với diễn biến như vậy, sự nghiệp quốc tế vinh quang của Given tưởng chừng như chấm dứt nhưng giờ anh đang đứng trước cơ hội lớn để viết tiếp chuyện cổ tích trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Tây Nguyên