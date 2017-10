Thụy Điển - Bỉ, 2 giờ ngày 23.6: 'Quỷ đỏ' chẳng sợ Ibra

Ý sẽ thay 9/11 vị trí Dù có thua Ireland ở trận cùng giờ thì Ý vẫn chắc chắn đầu bảng do hơn đối đầu so với Bỉ (nếu thắng Thụy Điển, cùng 6 điểm). Do vậy, HLV Conte sẽ tính toán có thể cất nhiều trụ cột, trước hết là 4 cầu thủ bị thẻ vàng Chiellini, Bonucci, Eder, De Rossi để bảo đảm không tổn thất ở vòng sau. Ngoài ra,

các vị trí khác có thể được cho nghỉ như thủ môn Buffon, tiền vệ Candreva, Giaccherini, Parolo... Dự kiến ông Conte sẽ thay đổi đến 9 vị trí như sau: Salvatore Sirigu thay Buffon canh giữ cầu môn. Matteo Darmian và Angelo Ogbonna vào đá chính ở hàng thủ. Thiago Motta cùng Stefano Sturaro xuất phát ở tuyến giữa, Stephan El Shaarawy bên cánh trái và Mattia De Sciglio bên phải, còn Ciro Immobile và Simone Zaza sẵn sàng cho nhiệm vụ ở phía trên. Việc Ý đưa nhiều dự bị là cơ hội cho Ireland vì chỉ có cửa thắng, nếu hòa thì không thể cạnh tranh các vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất. T.K