Trao giải cuộc thi Dự đoán kết quả và thi viết Cảm xúc Euro 2016

Chiều 26.7, tại tòa soạn Báo Thanh Niên diễn ra lễ trao giải cuộc thi Dự đoán kết quả Euro bằng cắt phiếu do Công ty cổ phần đàu tư và phát triển bất động sản An Gia hỗ trợ và cuộc thi viết Cảm xúc Euro 2016 do Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa và Đại Bắc Miền Nam - Đại Bắc Group đồng hành.

Tham dự lễ trao giải có nhà báo Võ Khối, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên; ông Lương Sỹ Khoa, Phó Tổng giám đốc An Gia; ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Đại Bắc Miền Nam - Đại Bắc Group; chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh và Trần Văn Mui; cựu tuyển thủ bóng đá, HLV Nguyễn Việt Thắng; ca sĩ Hoàng Bách; diễn viên, người mẫu Trúc Nguyễn và Huỳnh Trang Nhi… Nhà báo Võ Khối thay mặt Ban biên tập Báo Thanh Niên chào mừng và cảm ơn các độc giả đã hào hứng tham dự 2 cuộc thi cắt phiếu dự đoán và viết Cảm xúc Euro với rất nhiều cảm xúc dạt dào cùng những dự đoán chính xác. Báo Thanh Niên xin ghi nhận những đóng góp thẳng thắn, chân thành của quý độc giả và sẽ tổ chức nhiều cuộc thi hơn trong thời gian tới để bạn đọc tham dự. Mẹ của bạn đọc Phan Đăng Khánh từ Quảng Nam đi tàu lửa vào TP.HCM nhận giải 4 cuộc thi viết Cảm xúc Euro cho con. Chứng kiến không khí đầy cảm xúc tại Hội trường lễ trao giải, chị đã đứng dậy chia sẻ niềm đam mê bóng đá của mình ở cái thời “xem đá bằng ti vi trắng đen rồi lấy bút chì ghi lại tỷ số từng trận”. Chị nghĩ rằng chính niềm đam mê bóng đá của mình đã truyền cho con nguồn cảm hứng để có những bài viết cảm xúc dự thi. Bạn đọc Nguyễn Văn Dũng (Bình Thạnh, TP.HCM) “bức xúc” trước việc tuyển Bồ Đào Nha vô địch kỳ lạ khi có đến 5 trận hòa trong 90 phút. Anh Dũng đặt ngay vấn đề này nhờ chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh lý giải. “Đấy mới là bóng đá”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh trả lời ngắn gọn và được đông đảo bạn đọc vỗ tay đồng tình bởi trong thể thao không thể nói trước điều gì khi trận đấu chưa kết thúc, giải đấu chưa hạ màn. Diễn viên Huỳnh Trang Nhi, cựu tuyển thủ Nguyễn Việt Thắng cũng có những chia sẽ đầy cảm xúc với niềm đam mê bóng đá. Trong khi đó ca sĩ Hoàng Bách thổ lộ bóng đá là niềm đam mê số 1 của anh, hơn cả âm nhạc. Năm 2014 anh nhận lời cộng tác chuyên mục thể thao cho Báo Thanh Niên và duy trì việc viết lách thể thao đến tận bây giờ chỉ để thỏa đam mê. Quỳnh Anh