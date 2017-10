Tuyển Pháp: Khi hào quang che đậy những sai lầm

Payet là "của trời cho"



Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ nổi bật nhất của tuyển Pháp không phải là Paul Pogba hay Olivier Giroud như sự kỳ vọng của nhiều người. Payet mới là cái tên sáng chói nhất với 2 bàn thắng ghi ở phút 89 và 90+6 cho tuyển Pháp trong 2 lượt trận ở vòng bảng.

Sau thành công của đội chủ nhà, mọi lời tung hô đều dành cho Payet. Ngay cả ông thầy Didier Deschamps cũng cho rằng, cầu thủ 29 tuổi là “của trời cho”. Nhưng ai cũng rõ, cầu thủ hiện đang chơi cho West Ham chỉ được HLV người Pháp gọi lên tuyển trước thềm trận đấu vì sự làm căng của báo chí nước này.

Do vậy, dấu hỏi đặt ra là: tuyển Pháp sẽ ở đâu nếu không có Payet? Liệu sự tỏa sáng của anh có đang che giấu những khiếm khuyết của toàn đội hay không?

Loạn đả "kép chính, kép phụ"

Trước khi Payet tỏa sáng, Pogba là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình. Tuy nhiên, sau màn trình diễn không thành công trong trận mở màn cùng ánh hào quang từ người hùng Payet, HLV Deschamps ngay lập tức mất kiên nhẫn với Pogba.

Trong lượt trận thứ hai gặp Albania, Pogba được “ưu ái” cho ngồi trên hàng ghế dự bị và tuyển Pháp đã thi đấu như cá mập không răng. Anh chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 khi tuyển Pháp hoàn toàn bế tắt ở hàng công. Ngay sau đó, đoàn quân của Deschamps có đến 7 cơ hội ghi bàn trước khi Griezmann và Payet ghi được 2 bàn thắng.

Rõ ràng, HLV Deschamps đã không nhất quán trong việc chọn và dùng Pogba. Ông không có phương án thay thế hợp lý khi cầu thủ hiện đang chơi cho Juventus ngồi dự bị. Chưa kể, năng lực của Pogba đã không được đánh giá đúng khi trong trận mở màn, anh thể hiện không tốt là do bị đối phương kèm quá chặt hơn là không cố gắng.

Cũng tương tự trường hợp của Pogba, Antoine Griezmann đã bị xếp sai vị trí trong trận đấu mở màn khiến anh không thể phát huy lợi thế. Ngay ở lượt trận sau, HLV tuyển Pháp lấy lý do để Griezmann nghỉ ngơi lấy sức khi không cho anh ra sân đá chính.

Có cảm giác, HLV Deschamps vẫn đang rất lúng túng trong việc dùng nhân sự. Áp lực là đội chủ nhà đã khiến ông sợ hãi thất bại. Nhà cầm quân tuyển Pháp nhát tay khi dụng binh và thiếu kiên nhẫn với các học trò. Chưa kể, ông vẫn đang loay hoay tìm chiến thuật hợp lý nhất khi đôi khi 4-2-3-1 hoặc 4-3-3.

Tuyển Pháp đang đi trên sợi dây may mắn

Dù có được chiến thắng và giành vé vào vòng 16 đội, tuyển Pháp vẫn khiến người hâm mộ hoang mang. Cảm giác, đội chủ nhà đang vận hành dựa trên một cỗ máy không mấy trơn tru.

Các bàn thắng của họ thiên nặng về may mắn. Thử hỏi, Romania và Albania đều không phải là đối thủ quá mạnh, Pháp lại kiểm soát trận đấu hơn 60%. Họ đã ở đâu, làm gì để không thể sớm giành chiến thắng?

Các bàn thắng đến quá muộn không thể là thủ thuật thử thách lòng kiên nhẫn của người hâm mộ. Đó chỉ là phút may mắn và sau đó được tung hô. Tuy vậy, may mắn không thể đến quá nhiều lần. Tuyển Pháp sẽ ở đâu của mùa giải nếu thần may mắn vội quay lưng?

Phương Nguyên