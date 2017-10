1001 chuyện tám

Tỷ lệ Cheryl mang bầu năm 2010 của Betfred là 4/5. Cheryl và hậu vệ Ashley Cole đã cưới nhau hơn 3 năm nhưng chưa sinh con vì hai người còn lo cho sự nghiệp. Nhưng giờ các đồng đội đều lên chức thì Cole cũng cần phải “ghi bàn” cho bằng bạn bằng bè.

H.K

Louise đầu quân cho BBC

Louise, vợ của cựu tiền vệ Jamie Redknapp, đã được BBC mời làm giám khảo cho chương trình tìm kiếm tài năng khiêu vũ So You Think You Can Dance của hãng này. Vốn là một cựu ca sĩ nhạc pop, Louise sẽ không gặp nhiều khó khăn với công việc mới. Năm ngoái, Louise đã tham gia chương trình “The farmer want a wife”( Nông dân muốn có vợ ).

S.D (Theo Daily Mail)

Nicola tham gia Big Brother

Cô gái xinh đẹp Nicola Tappenden sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế ăn khách Celebrity Big Brother. Hãng William Hill đặt tỷ lệ 1/12 cho khả năng Nicola giành chiến thắng. Trước đây, Nicola là bạn gái của tiền đạo đang khoác áo Fulham, Bobby Zamora. Giờ cô cặp kè với tiền vệ Simon Walton đang chơi cho Crewe Alexandra.

N.M