47 người bị bắt sau thảm họa bóng đá Ai Cập

Bên ngoài sân vận động Port Said

Các cánh cửa sân Port Said đều đổ sập

Bên trong sân Port Said sau cơn thảm kịch

Xe cứu thương làm nhiệm vụ trong khi xảy ra thảm kịch

Bộ nội vụ Ai Cập đã điều cấp tốc 2 chiếc máy bay đến hiện trường

Một nạn nhân cảm thấy khó thở được các nhân viên an ninh cứu ra khỏi đám đông

Một nạn nhân được chuyển đến bệnh viện bằng máy bay

Đám tang của một CĐV xấu số

Một số phụ nữ gào khóc trước bệnh viện trung tâm ở Cairo - Ảnh: AFP/Reuters