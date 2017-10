5,5 triệu tin nhắn trên Twitter về giải Ngoại hạng Anh

(TNO) Với con số khổng lồ 5,5 triệu tin nhắn được gửi vào dịp cuối tuần rồi, mạng xã hội Twitter tiết lộ những cầu thủ, những khoảnh khắc và huấn luyện viên được nhắc đến nhiều nhất.

Hình ảnh này của Ramsey tràn ngập Twitter cuối tuần rồi

Bóng đá vừa trở lại như một sự kiện trọng đại cuối tuần rồi chứa đựng đầy đủ những cảm xúc bi - hài lẫn những kết quả gây sốc.

Khi Premier League khởi tranh, dường như người hâm mộ trên khắp nước Anh tweet như điên với tổng cộng có đến 5,5 triệu tweet được gửi đưa lên.

Thất bại bất ngờ 1-2 của Manchester United (M.U) trước Swansea ngay tại thánh địa Old Trafford là chủ đề của một triệu tin nhắn, kết quả trên cho thấy hầu hết người ta nói về trận đấu này.

Thông điệp "Tiếng còi mãn cuộc vang lên, M.U thua Swansea 2-1" (Full-time whistle goes as Man United lose 2-1 to Swansea) nhận được một con số ấn tượng: 32.000 tweet/phút.

Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi biết tân HLV của M.U Louis van Gaal được nhắc đến nhiều nhất cuối tuần qua khi các học trò của ông thi đấu vất vả trước Swansea tại Old Trafford.

Trên sân cỏ, cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất là siêu tiền đạo của Arsenal Aaron Ramsey (tên tài khoản: aaronramsey), người ghi bàn vào những phút cuối mang lại chiến thắng cho các "Pháo thủ" trong trận gặp Crystal Palace.

Đứng nhì và ba trong danh sách cầu thủ được nhắc đến là hai ngôi sao của M.U Wayne Rooney (WayneRooney) và Ashley Young (@ young18).

Sau đây là 3 đề tài liên quan đến Premier League được phản hồi (retweets) nhiều nhất trên Twitter vào cuối tuần rồi:

1. Đội hình chính của M.U dưới triều đại van Gaal đã được xác định

2. Van Gaal trở thành HLV của M.U đầu tiên để thua tại sân nhà vào ngày khai mạc

3. Mesut Ozil cám ơn đồng đội Aaron Ramsey về 3 điểm Arsenal có được

Kim Chao

