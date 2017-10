Abramovich mất mặt vì con gái

Theo trang The Mail On Sunday, những thiếu niên thường xuyên sử dụng mạng xã hội Twitter đã tiết lộ Anna là một cô gái rất mê những anh chàng gợi cảm và rất máu me đến hộp đêm ở London để uống rượu giải khuây.

Hồi đầu năm, thay vì chúc mừng năm mới với những câu nói về hòa bình, tình yêu và sức khỏe, cô con gái 17 tuổi của tỉ phú Roman Abramovich lại cho đăng tải trên mạng xã hội những câu nói sặc mùi khiêu dâm. Ý đồ trong các câu nói của Anna viết lên mạng cho thấy cô không ngại phơi bày ham muốn tình dục, rượu, cực khoái và “hạ gục” những anh chàng đẹp trai.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện này bị vỡ lở, tài khoản Twitter của Anna lập tức biến mất. Một số thông tin cho rằng, sự việc này đã khiến Roman Abramovich hết sức giận vì chuyện của con gái và tác động khiến Anna phải bỏ dùng mạng xã hội. Người phát ngôn của ông chủ CLB Chelsea nói với báo chí: “Anna không phải là người của công chúng và không nên soi mói chuyện riêng tư của cô ta”. Anna hiện là sinh viên của một trường dành cho con nhà giàu ở phía tây thủ đô London.

T.Nguyên