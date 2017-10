Ám ảnh khủng bố

Sự việc một cảnh sát thiệt mạng khi truy đuổi cướp hôm 5.6 càng dấy lên mối lo ngại về an ninh. Dù là một trong những quốc gia phát triển nhất châu Phi, nhưng Nam Phi vẫn là nước có tỷ lệ tội phạm khá cao của thế giới, và cũng là nước có số lượng người nhiễm HIV/AIDS cao. Ngay chính những thành phố lớn - nơi diễn ra các trận đấu của World Cup như Johannesburg và Cape Town - vẫn không thoát khỏi tình trạng tội phạm tràn lan. Hơn nữa, thời điểm diễn ra giải bóng đá này cũng là cơ hội để các đối tượng tội phạm, mại dâm, ăn xin ở nhiều nước khác của châu Phi đổ về Nam Phi.

Dư luận đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề an ninh ở Nam Phi. Nhiều hãng tin lớn như AFP, Reuters, AP... từng đặt câu hỏi: “Chính lực lượng an ninh của Nam Phi hằng ngày vẫn còn phải đau đầu với tình trạng tội phạm thì làm sao đảm bảo an toàn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?”. Trưởng ban tổ chức giải Danny Jordaan cũng thừa nhận vấn đề an ninh sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành-bại cho World Cup 2010.

41.000 nhân viên an ninh và 13 cơ quan thuộc Chính phủ Nam Phi được huy động bảo vệ World Cup, gồm: thành phố Cape Town (15.000 người), lực lượng xử lý các mối đe dọa (6.256), tình báo (1.000), bảo vệ V.I.P (1.000), lực lượng phản ứng nhanh (2.000), chỉ huy và trực chiến (1.810), lực lượng dự phòng (10.000)...

Nước chủ nhà cũng không giấu những lo ngại khi sẽ phải đón hàng trăm ngàn du khách ở khắp mọi nơi trên thế giới đến Nam Phi. Bộ trưởng An ninh Nam Phi Nathi Mthethwa tại cuộc họp Quốc hội nước này vào tháng trước đã nhấn mạnh: “Lực lượng an ninh của chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài cảnh sát, chúng tôi phải huy động tất cả các lực lượng khác có thể để đảm bảo an toàn cho du khách trong những ngày diễn ra World Cup. An ninh phải luôn được siết chặt và không loại trừ phải dùng vũ lực để trấn áp mọi tình huống xấu có thể xảy ra”. Theo AFP, để thể hiện quyết tâm bảo đảm an ninh cho World Cup, nước chủ nhà đã cho phép lực lượng an ninh bắn hạ những kẻ gây nguy hiểm và điều này đã khiến Tổ chức Ân xá quốc tế lên tiếng phản đối.

Trước những thách thức trên, Chính phủ Nam Phi đã huy động một lực lượng kỷ lục với 41.000 người; bao gồm các lực lượng cảnh sát, quân đội, tình báo... Chi phí cho lực lượng trên hoạt động cộng với trang thiết bị phục vụ an ninh (40 máy bay trực thăng tuần tra, 100 xe hộ tống, hàng trăm máy quay phim gắn ở những điểm trọng yếu, súng ống...) trong 1 tháng diễn ra World Cup lên đến hơn 155 triệu USD. Lực lượng này sẽ được triển khai ở 9 thành phố diễn ra các trận đấu: từ khách sạn đến đường phố, sân vận động, các điểm du lịch... nhằm đảm bảo an ninh, dập tắt các vụ bạo loạn của hooligan... 32 đội tuyển và những nguyên thủ quốc gia, chính khách... sẽ được bảo vệ đến “chân tơ kẽ tóc” trong những ngày có mặt ở Nam Phi.

Cảnh sát Nam Phi còn lập ra 3 đường dây nóng (112, 107 và 10111) để nhận phản ánh của du khách, kèm theo những lời khuyên đối với du khách: không đi một mình, hạn chế ra ngoài khi trời tối, không nhờ người lạ hỗ trợ rút tiền ATM,...

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất đối với nước chủ nhà hiện nay là vấn nạn khủng bố và tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn còn âm ỉ. Cách đây không lâu, một số thông tin về nguy cơ khủng bố từ tổ chức al-Qaeda nhắm vào các đội tuyển Mỹ, Hà Lan, Đức... và đặc biệt là trận đấu giữa Anh gặp Mỹ rạng sáng ngày 13.6 (theo giờ VN) càng làm cho giới chức của nước chủ nhà đau đầu hơn. Một Ủy ban hợp tác tình báo (ICC) nhanh chóng được lập ra để cùng với Interpol và các cơ quan tình báo của 31 quốc gia hoạt động liên tục để cảnh báo những mối đe dọa khủng bố.

