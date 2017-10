Anelka trôi dạt sang Brazil, FA quyết không buông tha

(TNO) Danh thủ Pháp Nicolas Anelka tiếp tục sự nghiệp “nay đây mai đó” khi trôi dạt sang Brazil để gia nhập CLB Atletico Minerio, nhà vô địch Nam Mỹ (Copa Libertadores). Nhưng phía Hiệp hội bóng đá Anh (FA) quyết không buông tha chân sút này.

"Hành động sai trái" của Anelka trong trận gặp West Ham - Ảnh: AFP

Theo Reuters, thông tin trên được xác nhận bởi Chủ tịch Alexandre Kalil của Atletico Minerio khi ông này khẳng định trên tài khoản Twitter rằng chân sút một thời của Pháp đã trở thành một thành viên của Galo (biệt danh của Atletico Minerio), nhưng không tiết lộ chi tiết bản hợp đồng.

Tháng trước, tiền đạo 35 tuổi này bị CLB West Brom sa thải do cử chỉ ăn mừng bàn thắng kiểu chống người Do Thái trong trận hòa West Ham 3-3 vào cuối năm ngoái, trong đó Anelka ghi 2 bàn. Sự cố này gây khá nhiều tranh cãi khi Anelka phản bác lại cáo buộc cho rằng hành động của anh không có ý phân biệt chủng tộc hoặc chống người Do Thái mà chỉ muốn thể hiện tình bạn đối với diễn viên hài Dieudonne M'Bala M'Bala.



Anelka chỉ "sao chép" hành động của diễn viên hài M'Bala - Ảnh: AFP

Tuy nhiên, phía FA dù không quy kết cử chỉ của Anelka là chống người Do Thái nhưng cũng “gán” cho cựu tiền đạo tuyển Pháp có “hành vi sai trái” đồng thời ban hành án phạt cấm thi đấu 5 trận ở Premier League. Trước quyết định khó hiểu của FA, Anelka đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB West Brom vào ngày 29.3 dù thời hạn vẫn còn đến cuối mùa giải năm nay.

Với việc gia nhập Atletico Minerio, Anelka sẽ trở thành đồng đội của siêu sao Ronaldinho và gia tăng số CLB trong sự nghiệp của mình lên con số 12. Tuy nhiên, Anelka vẫn chưa thể yên dù “đào thoát” khỏi Premier League khi một nguồn tin từ Sportmail cho hay FA vừa tiếp cận FIFA kêu gọi cơ quan này áp đặt án cấm thi đấu 5 trận đối với chân sút này trên khắp thế giới. Trong khi đó, trong một phát biểu trên tờ Metro, Anelka cho biết anh vẫn chưa có quyết định nào cho sự nghiệp của mình sau khi rời Anh.

Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Anelka được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới khi từng kinh qua những đội bóng lớn như Paris Saint-Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Fenerbahce, Bolton Wanderers và Chelsea. Tuy nhiên, sự nghiệp ở tuyển Pháp lại là dấu mốc đáng quên đối với danh thủ này. Anelka từng 69 lần khoát áo tuyển quốc gia và ghi 14 bàn, nhưng sự nghiệp quốc tế của anh lại kết thúc trong nỗi thất vọng. Anelka bị “đuổi” về nước khi bôi nhọ HLV Raymond Domenech trên báo sau thất bại 0-2 trước Mexico tại vòng bảng World Cup 2010. Tiền đạo này sau đó phải nhận án phạt cấm thi đấu 18 trận ở tuyển quốc gia, trước khi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế.

Tây Nguyên

