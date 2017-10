Ashley Cole bị treo bằng lái

Hồi tháng 11 năm ngoái, Ashley Cole đã bị cảnh sát “hỏi thăm” sau khi điều khiển chiếc Lamborghini Gallardo phóng như bay trên đường A3 tại Kingston, Surrey (Anh) với vận tốc 104 dặm/giờ, vượt gấp đôi so với vận tốc quy định tại đây là 50 dặm/giờ. Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào hồi tháng 1.2010, Ashley Cole đã không đến với tư cách bị cáo mà chỉ cử người đại diện và luật sư đến dự thay. Khi đó, luật sư của Ashley trình bày lý do khiến thân chủ của mình phóng xe vượt quá quy định là do bị các tay săn ảnh bám đuổi.

Theo phán quyết của tòa, Cole sẽ bị treo bằng lái trong 4 tháng và nộp phạt 1.000 bảng. Hiệu lực của án phạt sẽ chính thức được bắt đầu vào ngày hôm qua.

Phương Nguyễn