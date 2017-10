Ashley Cole cặp kè "chân dài" mới

(TNO) Mấy ngày qua cứ tưởng Ashley Cole là nạn nhân bị “cắm sừng” nhưng những thông tin trên The Sun đã cho thấy hoàn toàn ngược lại.

Hồi tuần trước, chàng hậu vệ của Chelsea - Ashley Cole và cô nàng sỉêu mẫu playboy - Kayla Collins đã trải qua một buổi tối trong không khí căng thẳng tại hộp đêm Pigalle. Mặc dù khi đến cùng một xe và khoác tay nhau vào dự tiệc, nhưng mặt mỗi người lại mang mỗi nét đăm chiêu khác nhau.

Ngay sau buổi tối hôm đó, các tờ "báo lá cải" ở Anh đồng loạt đăng tin mối quan hệ tình cảm giữa hai người họ đã chấm dứt.

Khoảng 2-3 ngày sau đó, đến lượt báo chí Mỹ bắt gặp Kayla Collins đang quấn quýt bên cạnh diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “The only way is Essex” - Mark Wright. Lúc đó mọi người lại cảm thấy thương cảm đối với chàng tuyển thủ Anh, nhưng ngờ đâu anh mới chính là đầu dây mối nhợ của cuộc chia tay.



Giữa tuần trước mọi người bắt gặp Kayla Collins rất tình tứ bên cạnh tài tử Mark Wright - Ảnh: Daily Mail

Theo tờ The Sun, nhân lúc cô bồ Kayla mải mê sự nghiệp ở tận nước Mỹ xa xôi, chàng "Don Juan" Ashley Cole đã chạy theo tán tỉnh cô người mẫu Anara Atanes, trẻ đẹp hơn và tất nhiên... chân dài hơn.

Anara Atanes được giới mộ điệu bóng đá ví là "sát thủ của cầu thủ". Trước đây cô đã từng có thời gian cặp kè với những cầu thủ tại Premier League là Darren Bent, Freddie Ljungberg và Kieran Richardson. Trong đó, có một khoảng thời gian, cô người mẫu 22 tuổi này bị báo chí phanh phui đã "đi lại" cùng lúc với Ljungberg và Kieran Richardson - 2 cựu cầu thủ của Arsenal và M.U.

Cũng theo tờ The Sun tiết lộ, Ashley Cole và Anara Atanes đã bị bắt gặp có những cử chỉ rất tình tứ khi đi ăn tối với nhau tại một nhà hàng sang trọng ở London từ tuần trước và rất có thể đó chính là lý do Kayla quyết không thể tha thứ cho kẻ phụ tình Ashley Cole.

Bảo Nghi