Ashley Cole muốn sống chung với Kayla Collins

Trước đây, căn biệt thự trị giá 3,5 triệu bảng là tổ ấm hạnh phúc một thời của A.Cole và Cheryl - cựu ca sĩ của ban nhạc Girls Aloud. Nhưng từ khi ly hôn vào khoảng giữa tháng 10.2010, chỉ còn Cheryl sống tại đó. Còn A.Cole đã dọn ra ngoài, chọn các khách sạn ở London làm nơi nương náu.

Vừa qua cô vợ cũ Cheryl đã quyết định dọn hẳn khỏi ngôi nhà chứa nhiều kỷ niệm buồn và chuẩn bị cho cuộc sống mới bên vũ công người Mỹ Derek.

“Thật tuyệt vời. Tôi như đang sống trong mơ. Hiện tại còn rất nhiều việc cần phải chuẩn bị trước khi quay trở lại Anh”, chia sẻ trên trang nhật ký cá nhân Twitter của mình, siêu mẫu Playboy - Kayla Collins hào hứng nói.

Gặp nhau tại một bữa tiệc ở hộp đêm Funky Buddha, London hồi tháng 12.2010 và công khai "mặn nồng" sau đó khoảng 2 tuần, cặp đôi Ashley Cole - Kayla Collins được đánh giá là khá xứng đôi, đặc biệt về những khoản ăn chơi.



Ashley Cole đang "say" Kayla Collins như điếu đổ - Ảnh: Daily Mirror

Chàng được mệnh danh là gã Don Juan của bóng đá Anh, trong khi đó nàng là một siêu mẫu của tạp chí thời trang khỏa thân danh tiếng Playboy. Vì vậy, không khó để họ tìm được ở nhau những điểm tương đồng.

"Ashley là một người đàn ông rất đáng yêu (!?). Đây không phải là mối quan hệ mau chóng, cả hai chúng tôi đều muốn sự nghiêm túc. Tôi đã nghe về việc anh ấy có khoảng thời gian khó khăn với cuộc hôn nhân trước nhưng anh ấy vẫn là một người hài hước, biết quan tâm và rất tốt bụng. Tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có cơ hội thứ hai", Kayla phát biểu trên tờ Dailymail.

Rất khó nói đôi tình nhân này có thể sống bền bên nhau hay không, nhưng ngay thời điểm này, khi mà Ashley Cole đang "say" Kayla như điếu đổ, còn sự nghiệp cô nàng 23 tuổi đang lên như diều gặp gió.

"Kayla hết sức lạc quan trước những phản ứng tích cực cô nhận được từ dư luận Anh sau khi trở về từ chương trình truyền hình thực tế I’m A Celebrity... Get Me Ouf Of Here. Cô đang được rất nhiều nhà sản xuất chương trình truyền hình quan tâm. Chắc chắn, Kayla sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình Anh thường xuyên hơn nữa trong tương lai. Hiện tại còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo với mức thù lao hấp dẫn đang chờ cô ấy đặt bút ký...", một người bạn của Kayla tiết lộ trên tờ Daily Mirror.

Như vậy, lời mời đến Anh sống chung của Ashley Cole rất đúng với sự chờ đợi của Kayla.

Bảo Nghi