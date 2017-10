Ashley Cole sắp đón quý tử đầu lòng

Cole chuẩn bị được hưởng niềm vui làm cha - Ảnh: AFP Cole chuẩn bị được hưởng niềm vui làm cha - Ảnh: AFP

Theo The Sun, hậu vệ khoác áo AS Roma và cô bạn gái người Ý Sharon Canu sẽ chào đón một bé trai vào tháng 3 năm sau. Thông tin này do người thân của nàng WAGs xác nhận. "Ashley rất hạnh phúc. Cậu ta là một chàng trai tốt và cháu gái tôi thì rất xinh đẹp. Họ là một cặp đẹp đôi", ông của Sharon cho biết. Cho tới nay, Ashley Cole vẫn chưa lên tiếng về niềm vui sắp lên chức.

Được biết, Ashley Cole và Sharon Canu hẹn hò hồi đâu năm nay. Mãi tới tháng 6 vừa qua, họ mới công khai mối quan hệ khi cùng nhau xuất hiện ở một hộp đêm. Việc có con cùng bạn gái cho thấy một sự nghiêm túc và muốn xây dựng gia đình hẳn hoi. Báo chí đồn đoán hậu vệ người Anh không chừng sẽ lại kết hôn vào năm tới. Giả thiết này hoàn toàn có thể xảy ra ra bởi cựu sao Chelsea giờ đã "có nghé".

Cheryl cũng biết việc Ashley Cole sắp lên chức - Ảnh: AFP Cheryl cũng biết việc Ashley Cole sắp lên chức - Ảnh: AFP

Theo Mirror, cô vợ cũ Cheryl của Ashley Cole cũng biết được thông tin nói trên, nhưng không nghe trực tiếp từ người đàn ông từng một thời gắn bó với mình. Dù vậy, điều đó cũng không hề ảnh hưởng tới nữ ca sĩ xinh đẹp này bởi cô giờ đang đắm mình trong tình yêu với doanh nhân Jean-Bernard, cũng là hôn phu mới khi hai người kết hôn trong bí mật hồi năm ngoái chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

Ashley Cole và Cheryl từng gây sốt trong làng bóng đá một thập niên trước. Họ tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 1 triệu bảng hồi tháng 7.2006. Tuy nhiên, cả hai chia tay sau 3 năm rưỡi sống chung khi hậu vệ người Anh qua lại với nữ nhân viên làm tóc Aimee Walton. Ngoài ra, báo chí còn phanh phui ra rất nhiều vụ Ashley Cole qua lại với những bóng hồng khác sau lưng Cheryl. Cặp đôi này ly dị vào năm 2010.