Bác sĩ xinh đẹp của Chelsea bị tố từng qua đêm với cầu thủ

(TNO) Tờ The Sun gây sốc khi cho biết nữ bác sĩ Eva Carneiro từng có mối quan hệ với một cầu thủ Chelsea không được tiết lộ danh tính.

Thông tin này do chính bạn trai cũ của Eva Carneiro bán cho báo The Sun. Thực hư của vụ việc chưa biết ra sao, nhưng tin tức do tờ báo Anh đăng tải ngay trên trang bìa sẽ khiến Eva Carneiro thêm phần nổi tiếng, đặc biệt sau khi nữ bác sĩ này bị HLV Jose Mourinho trút giận vì hành động "ngây thơ" ở trận hòa Swansea 2-2.

Được biết, Rupert Patterson-Ward, bạn trai cũ của Eva Carneiro, cho biết trong lúc cãi nhau với "nửa kia" thì nữ bác sĩ thuộc đội ngũ nhân viên y tế Chelsea vô tình tiết lộ bí mật chấn động. Theo đó, Eva Carneiro nói mình từng ngủ với một cầu thủ không được tiết lộ danh tính của đội chủ sân Stamford Bridge.

"Người phụ nữ đó đã hủy hoại đời tôi. Eva nói cô ta đã qua đêm với một trong những cầu thủ Chelsea khi chúng tôi cãi nhau. Tôi không tin đó là sự thật. Eva chỉ nói thể để chì chiết tôi. Eva là mẫu người tự hào về bản thân . Cô ấy luôn muốn gây sự chú ý. Eva cũng bị nghiện tình dục và không có nhiều người biết bí mật này”, The Sun dẫn lời Patterson-Ward.

Cho tới nay, Eva Carneiro vẫn chưa lên tiếng về tin đồn nói trên. Trong quá khứ, nữ bác sĩ này từng thu hút người hâm mộ, cũng như trở thành đề tài để giới truyền thông khai thác nhờ vẻ ngoài hấp dẫn của mình. Trong loạt trận khai mạc giải Premier League, Eva bị HLV Mourinho trút giận và không cho xuất hiện ở các buổi tập, trận đấu và khách sạn các cầu thủ Chelsea trú ngụ.

Đức Trường