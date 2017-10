Balotelli bị người đẹp "đá"

(TNO) Tờ The Sun cho biết tiền đạo Mario Balotelli đang bị sốc sau khi bị người đẹp chuyên chụp ảnh cho Play boy Tabby Brown "đá". Lý do khiến Tabby Brown chán Balotelli là do cô không thể chịu nổi thói đa tình của chân sút đang chơi cho Man City.

Balotelli giận tím mặt khi "chiêm ngưỡng" tấm ảnh Tabby tình tứ với tình mới - Ảnh: The Sun Dù Balotelli đã tuyệt tình với bạn gái cũ Raffaella Fico và không thèm ngó ngàng đến con gái đầu lòng vừa sinh, nhưng anh cũng không nhất tâm theo đuổi Tabby Brown. Trong thời gian qua, Balotelli đã tán tỉnh rất nhiều người đẹp và chính tờ The Sun đã khui ra chuyện tình của Balotelli với một người mẫu Bỉ có tên Jenny. Balotelli còn gửi tiền để Jenny bay sang Manchester với anh hàng tuần. Thông tin đó khiến Tabby Brown bực mình và cho Balotelli “thẻ đỏ”. Sau khi truất quyền thi đấu với Balotelli, Tabby Brown có người thay thế ngay. Cô gái xinh đẹp này không ngại khoe ảnh tình tứ của mình với ca sĩ kiêm nhà sản xuất Trey Songz. Các bạn bè của Tabby Brown cho biết người đẹp này rất hạnh phúc với Trey Songz, người ăn đứt Balotelli nhiều khoản. Tấm ảnh này đã được Balotelli “chiêm ngưỡng” và trái tim của anh tan ra từng mảnh. Một người bạn của Tabby Brown cho biết: “Chuyện này lập tức tác động lên tâm lý của Balotelli vì anh ta chưa bao giờ bị ai “đá” đau như thế. Anh ta buồn bực, giận dữ và cố gắng theo đuổi lại Tabby Brown. Tất nhiên, Tabby Brown không dại nghe những lời phân trần của Balotelli và cô ấy đang hạnh phúc với tình mới”. Tờ The Sun còn phỏng đoán vì thất tình nên Balotelli có những bất thường trong tâm sinh lý. Chính vì vậy, anh có những hành động thiếu kiểm soát thời gian qua trong đó có chuyện suýt đánh nhau với HLV Mancini. Hồ Khuê