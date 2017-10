Balotelli xuống phong độ vì thiếu... heo

(TNO) Sports Mail vừa tiết lộ một trong những lý do khiến tiền đạo Mario Balotelli gặp khó khăn trong việc ghi bàn từ ngày chuyển tới Liverpool là chú heo Super.

Không có heo Super (ảnh nhỏ), Balotelli bỗng vô duyên trước khung thành - Ảnh: AFP

Mario Balotelli trở lại Anh theo bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng. Cho tới nay, chân sút người Ý mới ghi được 1 bàn ở đấu trường Champions League. Theo Sports Mail, sở dĩ Balotelli không có duyên trước khung thành đối phương trong thời gian qua vì thiếu bùa may mắn của mình. Đó là chú heo có tên Super.

Balotelli bắt đầu nuôi chú heo nói trên hồi năm ngoái khi gia nhập AC Milan. Trong một lần chia sẻ trên mạng xã hội, tiền đạo này đã khoe với người hâm mộ chú heo Super chính là bùa may mắn của mình khi giúp bản thân liên tục ghi bàn.

Nhưng khi đầu quân cho Liverpool, Balotelli lại không thể mang vật nuôi này theo cùng bởi Chính phủ Anh có những điều luật nghiêm ngặt giới hạn việc nhập khẩu thú vật.

Để chú heo Super có thể tái ngộ chủ nhân của nó, Balotelli phải... đổi nghề bằng cách chính thức đăng ký bản thân là một nhà chăn nuôi. Sau đó, cầu thủ này cần xin bác sĩ thú y tại Ý cấp cho mình giấy chứng nhận sức khỏe của chú heo cái này rồi mới có thể đưa nó sang đảo quốc sương mù.

Hiện tại, Balotelli rất hy vọng sẽ nhanh chóng hoàn tất những thủ tục cần thiết để gặp lại chú heo may mắn. Được biết, anh đặt tên cho nó là "Super" dựa theo biệt danh "Super Mario" của mình.

Song, báo The Sun mới đây lại cho biết những giấy tờ pháp lý để đưa "bùa may mắn" của Balotelli đến gặp chủ nhân của nó rất phức tạp. "Vụ chuyển nhượng của Balotelli từ Milan sang Liverpool còn mất ít thời gian hơn đưa chú heo này tới Anh", một nguồn tin nói với báo The Sun.

Đức Trường

