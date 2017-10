Bán cổ phần CLB gây quỹ y tế

Số tiền không được tiết lộ nhưng ước lượng vào khoảng 27 triệu USD, bởi theo tạp chí Forbes, giá trị của đội Lakers vào khoảng 607 triệu USD, trong khi Johnson sở hữu 4,5% cổ phần CLB lừng danh này.

Johnson, cầu thủ từng 5 lần VĐ NBA cùng đội bóng lừng danh này tuyên bố: “Tôi xin cam đoan với tất cả những ai yêu quý Lakers rằng quyết định trên không làm ảnh hưởng đến sự cống hiến và lòng trung thành của tôi với Los Angeles Lakers. Tôi vẫn sẽ làm việc ở đây với ngài chủ tịch Jerry Buss”.

Người nhận số cổ phần trên chính là bác sĩ Soon-Shiong, một CĐV trung thành của Lakers suốt 25 năm qua, đồng thời cũng là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của 2 tổ chức sức khỏe All About Advanced Health và National Coalition for Health Integration.

Magic Johnson (sinh ngày 14.8.1959, cao 2m06) được tôn vinh là 1 trong 50 cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch sử NBA, 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất cùng 12 lần được bầu chọn trong đội hình tiêu biểu NBA. Suốt 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, ông chỉ chơi dưới màu áo số 32 của Los Angeles Lakers, ghi tổng cộng 17.707 điểm.

Trong mùa bóng 1991–1992, Johnson phát hiện bị nhiễm virus HIV, dù vợ và đứa bé chưa ra đời của ông được xét nghiệm hoàn toàn âm tính. Tại Olympic Barcelona 1992, ông vẫn ra sân, xuất hiện trong đội hình Dream Team của Mỹ. Khi giải nghệ, ông hoạt động không ngưng nghỉ trong lĩnh vực phòng chống và ngăn ngừa căn bệnh thế kỷ. Để không cho virus HIV “biến” thành bệnh AIDS trong cơ thể, Johnson vô thuốc mỗi ngày, kết hợp các quá trình vận động và điều trị khoa học.

Hoàng Khoa