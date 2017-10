Bán độ để trả lương cầu thủ

Tỷ số 5-1 giá 200.000 tệ

Theo mạng Phát thanh Trung Quốc, mới đây Bộ Công an nước này lần đầu công bố tình tiết về “Vụ án cá độ bóng đá đầu tiên” liên quan tới trận đấu ngày 19.8.2006 giữa đội Y Dược Quảng Châu và đội Lục Hổ Sơn Tây ngay trên sân của đội Quảng Châu. Vụ án khiến dư luận nước này bàng hoàng khi nhận ra rằng bóng đá Trung Quốc đã hình thành một đường dây kiếm lời bất chính do chính những người trong ngành tạo ra. Thậm chí chỉ cần 200.000 tệ (khoảng 540 triệu đồng) là có thể dàn xếp xong trận đấu có tỷ số 5-1.

Lúc đó xét về thực lực, đội Y Dược Quảng Châu mạnh hơn đội Lục Hổ Sơn Tây rất nhiều và thừa khả năng chiến thắng. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn và lấy điểm cho đội lọt vào vòng đấu quốc gia tiếp theo, đội Y Dược Quảng Châu vẫn chấp nhận bỏ ra 200.000 tệ để mua tỷ số theo ý mình. Năm 2006, CLB Lục Hổ Sơn Tây dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc Vương Phách và Phó tổng giám đốc Vương Hâm đã khiến đội này đá bóng theo kiểu “cá độ mưu sinh”. Theo quá trình điều tra của Bộ Công an nước này, do mang sẵn ý đồ lợi dụng phương thức cá độ bóng đá để kiếm tiền, Vương Phách và Vương Hâm khi được phân công dẫn dắt đội Lục Hổ Sơn Tây đá với đội Y Dược Quảng Châu đã xác định sẵn đây là đối tượng làm ăn. Từ đó họ tìm mọi cách để nhờ người môi giới với đội kia nhằm xin thua, hòng kiếm ít tiền. Hai người này đã thông qua một trợ lý huấn luyện viên để liên hệ tới người phụ trách của hai CLB bóng đá khác làm “trung gian môi giới” tìm tới CLB bóng đá Y Dược Quảng Châu, đề nghị mua đứt trận đấu sắp tới. Do có mối quan hệ với nhau trong làng bóng nên trước lời chào mời nhiệt tình của “người môi giới”, đội Y Dược Quảng Châu đã xiêu lòng và trận đấu giữa hai đội đã diễn ra đúng như kế hoạch.

Khi bị chất vấn về việc mua tỷ số cả trận đấu, ông Dương Cửu - nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Bóng đá thành phố Quảng Châu, lúc đó được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc CLB Y Dược Quảng Châu - đã thừa nhận: “Lúc đó người phụ trách của CLB Hùng Ưng Quảng Đông tới tìm tôi ngầm cho biết đội Lục Hổ Sơn Tây hỏi chúng tôi có muốn mua trận này hay không. Năm đó, khi thi đấu trên sân khách, chúng tôi đã bị thua. Nếu trận này trên sân nhà chẳng may thua tiếp sẽ gây tác động xấu rất lớn tới tâm lý các cầu thủ. Vì sự an toàn cho cả đội bóng, tôi đã xin ý kiến lãnh đạo của CLB, bằng lòng trả cho đội kia 200.000 tệ”. Ông này cho biết bất đắc dĩ phải làm điều này do bị áp lực nặng nề từ bên trên bởi các lãnh đạo thành phố Quảng Châu đều quan tâm tới bóng đá của thành phố và kỳ vọng đội bóng được vào vòng trong đá tiếp. Ông Dương Cửu cũng cho biết việc mua độ giữa các đội bóng khác cũng thường xảy ra nên nếu đội ông không chịu mua cũng sẽ bị thiệt thòi.

Trong khi đó, Vương Hâm cũng thanh minh rằng cái giá mà họ bán độ như vậy là quá ít và họ phải làm điều này là bất đắc dĩ bởi tình hình tài chính của CLB Lục Hổ Sơn Tây đang sa sút, không đủ tiền trả lương cho cầu thủ, tâm trạng nhiều cầu thủ không vui nên đằng nào cũng ít có cơ hội thắng trên sân khách, do đó chủ động thua để kiếm ít tiền chính là cách làm ăn của Vương Hâm và đồng bọn.

Kiếm chác thêm...

Từ vụ móc nối dàn xếp tỷ số trót lọt với đội Y Dược Quảng Châu, Vương Hâm đã mạnh bạo tiến xa hơn trong việc bán độ quốc tế khi chuyển sang dẫn dắt đội Quảng Nguyên Liễu Ninh đi tranh giải tại Singapore năm 2007 (đã thông tin ở kỳ trước).

Một điểm đáng lưu ý trong vụ bán độ với đội Y Dược Quảng Châu là ngoài số tiền 200.000 tệ bán đứng cả danh dự đội mình, sau khi bàn bạc với Vương Phách và thông qua một số tổ chức cá độ, Vương Hâm còn tranh thủ ra ngoài kiếm chác thêm. Khi trận đấu này diễn ra, tuy là lãnh đạo đội, song Vương Phách và Vương Hâm không thèm tới sân bóng để theo dõi trận đấu mà vội vã tới thành phố Đông Hoàn (thuộc tỉnh Quảng Đông) để tìm chỗ cá độ. Tuy nhiên mạng Anh Hoàng (mạng cá độ bóng đá lớn nhất của thành phố này - NV) lại không có trận đấu giữa hai đội Y Dược Quảng Châu và Lục Hổ Sơn Tây nên cả hai đành tìm tới một mạng cá độ nhỏ hơn và thắng được hơn 100.000 tệ nữa.

Hành vi này đã bị lật tẩy vào cuối năm 2009. Báo mạng Trung Quốc cho biết đây là sự nhơ nhuốc làm hoen ố hình ảnh bóng đá Trung Quốc. Rất nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước việc bóng đá Trung Quốc bị giày xéo bởi những con sâu này, làm cho chất lượng các giải quốc gia không tăng tiến. Chính luật sư Khâu Bảo Xương ở Bắc Kinh cho biết vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra và tập hợp thêm bằng chứng. Tuy nhiên, mức án tù cao nhất có khả năng được áp dụng là từ 15 - 20 năm cho mỗi thủ phạm chính.

Nguyễn Lệ Chi

(tổng hợp)