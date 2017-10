Bạn gái Boateng không chụp ảnh khỏa thân một mình

(TNO) Vừa qua, nàng WAGs Raffaella Fico đã chụp hình khỏa thân trên lịch in trong tạp chí For Men phiên bản Ý. Chính vì vậy, trong cuộc trả lời trên truyền hình, nàng WAGs Melissa Satta đã bị yêu cầu làm một điều tương tự để 'tri ân' với người hâm mộ.

Satta và Boateng chụp ảnh trên Maxim

Trước đề nghị như vậy, Satta khẳng định: “Tôi chưa bao giờ chụp hình khỏa thân in lịch và có lẽ sẽ không bao giờ làm điều này”. Satta cho biết trước đây, cô cũng từng chụp hình in lịch cho một tạp chí thể thao tại Áo, nhưng lần đó độ nóng của bộ ảnh chỉ dừng ở mức mặc áo tắm chứ không lộ liễu như cách mà Fico chụp cho For Men.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước khi Satta nói về chuyện không chụp hình khỏa thân thì người ta đã bắt gặp hình ảnh của nàng WAGs trên bìa tạp chí Maxim phiên bản Bồ Đào Nha. Trong bộ ảnh trên Maxim, Satta cũng rất nóng bỏng trong phong cách bán khỏa thân.

Rất may, tất cả những gì kín đáo nhất ở nửa trên cơ thể đã được che chắn kịp thời bởi sự xuất hiện của tiền vệ Kevin-Prince Boateng. Báo chí Ý cho biết tờ Maxim đã đề nghị Satta chụp ảnh bán khỏa thân với thù lao rất hậu hĩnh. Tuy nhiên, Satta không dám nhận lời vì sợ máu ghen của Boateng.

Sau khi bàn bạc, Boateng đồng ý cho Satta chụp ảnh bán khỏa thân với điều kiện phải có ảnh xuất hiện cùng. Đây cũng là lần thứ hai Satta chụp ảnh khêu gợi trên bìa tạp chí với một cầu thủ nổi tiếng. Cách đây 5 năm, Satta cũng từng chụp ảnh siêu hot với bạn trai cũ là tiền đạo Vieri trên bìa tạp chí Vanity Fair.

Hồ Khuê