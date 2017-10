Bạn gái cũ Kevin De Bruyne thừa nhận ngoại tình với Thibaut Courtois

(TNO) Chuyện tình tay ba giữa tiền vệ Kevin De Bruyne, cô bạn gái cũ Caroline Lijnen của cầu thủ này và thủ môn Thibaut Courtois một lần nữa lại làm xôn xao dư luận.

Thủ môn Courtois lại phải đau đầu về những thông tin mới của chuyện tình tay ba - Ảnh: AFP

Tháng 4 năm ngoái, truyền thông phanh phui vụ ngoại tình với bạn gái đồng đội trong tuyển Bỉ, giống như vụ John Terry qua lại với cô vợ của đồng đội Wayne Bridge từng làm xôn xao đảo quốc sương mù. Bẵng đi một thời gian, sự việc này không còn được người ta nhắc đến, nhưng nay bỗng dưng dậy sóng trở lại.

Theo Mirror, nàng cựu WAGs Caroline Lijnen đã phá vỡ sự im lặng khi trần tình về vụ việc. Động thái này được cho là đòn phản pháo của người đẹp với bạn trai cũ Kevin De Bruyne. Được biết, Caroline thừa nhận mình lén lút quan hệ với Courtois hòng đáp trả De Bruyne, vì anh này cũng lừa dối cô để ngoại tình với người khác.

"Hè 2012, Kevin nói với tôi anh ấy đã lén lút quan hệ với người bạn cũ của tôi. Khi đó, tôi cho anh ấy 1 sự lựa chọn: người kia hoặc tôi. Bản thân tôi luôn sẵn sàng tha thứ cho Kevin, nhưng mối quan hệ của cả hai không bao giờ như trước nữa", Lijnen nói với báo Sport của Bỉ.



Kevin De Bruyne bị tố không giữ lời - Ảnh: AFP

Sau đó, Lijnen tìm gặp Courtois, lúc này vẫn còn thi đấu cho Atletico ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha). Cùng nhau, họ đã có những giây phút thân mật khi đi uống rượu, ăn tối và bí mật đi lại. Theo Lijnen, cô rất hạnh phúc ở thời điểm đó vì bản thân đã lâu không được người cũ đối xử như vậy, thậm chí cô còn cho rằng mình rất hợp khi nói chuyện với Courtois.

Trong khi đó, báo Sport Mail cho biết Lijnen khơi lại vụ việc năm xưa vì bạn trai cũ không giữ lời. Số là trong quyển sách “Keep it Simple” do Kevin De Bruyne viết, tiền vệ khoác áo Wolfsburg đã tố bạn gái ngoại tình, dù trước đó hứa không đưa chuyện này đến truyền thông. Do đó, Lijnen rất tức giận nên quyết định “trả thù” người yêu cũ.

Đức Trường

