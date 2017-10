Bạn gái của Maradona bị tấn công

(TNO) Một hình ảnh không đẹp vừa xảy ra ở một trận đấu giải Vô địch quốc gia UAE (Etisalat Pro League) hôm 29.3: cổ động viên (CĐV) của CLB Al Shabab nhục mạ và đòi tấn công WAGs (vợ và bạn gái của cầu thủ) của đội khách Al Wasl, trong đó có bạn gái của HLV Maradona.

Maradona chạy lên khán đài để giải cứu bạn gái - Ảnh: Reuters

Sự cố xảy ra khi Maradona cùng một số thành viên ban luấn luyện và cầu thủ của Al Wasl gây hấn với tiền đạo người Brazil Ciel ngay sau khi cầu thủ này ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Al Shabab ở cuối trận.

Tuy nhiên, thay vì phẫn nộ với CLB Al Wasl, CĐV đội chủ nhà quay sang buông lời xúc phạm và đòi tấn công WAGs của đội khách đang ngồi trên sân Al Mamzar.

Trước đám đông CĐV đội chủ nhà đang giận dữ, WAGs của CLB Al Wasl phải tìm cách chạy xuống đường hầm để thoát khỏi sân. Maradona cũng trèo lên khán đài để bảo vệ bạn gái Veronica. Tuy nhiên, trong lúc vội vã bỏ chạy, vợ của Juan Mercier (CLB Al Wasl) không may trượt chân ngã xuống cầu thang, gây nên một cuộc hỗn loạn.

Rất may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra khi lực lượng an ninh có mặt kịp thời để hộ tống các thành viên của CLB Al Wasl và WAGs ra đến ô tô để rời khỏi sân an toàn.



Maradona và bạn gái Veronica trải qua một phen hoảng vía - Ảnh: Reuters

“Họ (ý nói CĐV của CLB Al Shabab tấn công WAGs) quá hèn nhát khi chỉ tấn công phụ nữ do không đủ can đảm để tấn công đàn ông. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy khó chịu với người hâm mộ. Họ không phải là những người hâm mộ thực thụ. Tôi chấp nhận thất bại, nhưng không hài lòng về những người hâm mộ đã có hành động thái quá như thế”, Maradona ấm ức nói với tờ gulfnews.

Trong khi đó, HLV Paulo Bonamigo của Al Shabab lại nói: “Tôi không thấy bất cứ điều gì, bởi khi xảy ra sự việc chúng tôi đã xuống đường hầm nên không bình luận”.

Hiện phía Liên đoàn Bóng đá UAE vẫn chưa có phản ứng về vụ việc nói trên, nhưng ít nhiều hình ảnh của CĐV Al Shabab sẽ nhận được nhiều chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá thế giới.

Tây Nguyên