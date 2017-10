Bạn gái Edu dính líu đến băng đảng

Tiền vệ Maurice Edu là một trong những cầu thủ Mỹ chơi nổi bật tại World Cup. Anh chính là người vô-lê làm tung lưới Slovenia sau cú sút phạt của Donovan vào phút gần cuối nhưng bị trọng tài Koman Coulibaly từ chối dẫn đến việc tuyển Mỹ đánh mất một chiến thắng. Hiện giờ Edu đang về nghỉ với gia đình tại Mỹ và chuẩn bị sang Scotland tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới cho Rangers.

Nhưng tin không hay cho Edu là trong lúc anh vắng mặt ở Scotland, cô bạn gái anh là người mẫu Lauren MacDonald lại trong vòng tay của kẻ lạ. Tờ Daily Records cho biết Lauren đi cùng một tay gangster là David “Murphy” Hough đến nhà hàng người Hoa có tên Ho Wang. Không may cho Lauren là ở Ho Wang, cô bị hai cầu thủ của Rangers là Neil Alexander và Steven Davis bắt gặp. Thông tin này đã đến tai của Edu.



“Trung tâm rắc rối” - Lauren MacDonald

Ban đầu Lauren nhất định phủ nhận chuyện này nhưng sau đó cô thừa nhận có đi chơi với Hough. Dù vậy, Lauren khẳng định giữa cô và Hough chỉ có tình bạn. Theo tờ Daily Record, sở dĩ Lauren sợ mất Edu vì cô biết tiền vệ người Mỹ có khối tài sản hàng triệu USD. Cô người mẫu bốc lửa này cho biết trên tờ Daily Record: “Mo (tên thân mật của Edu) không hạnh phúc khi các cầu thủ Rangers phát hiện ra tôi đi cùng Hough. Anh ta nghĩ rằng tôi đã lừa dối. Mo biết tôi và Hough chỉ là bạn. Mo sẽ tin tôi nhưng tôi chỉ e là Rangers sẽ tạo áp lực khiến chúng tôi phải chia tay”.

Các CLB thường không quan tâm đến việc cầu thủ của họ yêu ai nhưng với CLB Rangers thì khác. Đội bóng vô địch Scotland rất sợ các cầu thủ dính dáng đến giới gangster vì e ngại cho an ninh của họ. Hồi đầu năm, thủ môn Allan McGregor đã bị đánh bầm dập mặt mày chỉ vì dính vào người đẹp Leah Shevlin, bạn gái của một tay anh chị có tên Fraser Black. Một số điều tra sau đó cho biết giữa McGregor và Shevlin có mâu thuẫn và Shevlin nhờ thế lực của Black để “dằn mặt” McGregor.

Bản thân tên gangster Hough cũng không phải tay vừa. Năm 2005, tên này đã bị cảnh sát Scotland truy đuổi khi đi vào đường cấm. Sau một hồi truy bắt, hắn nhảy khỏi xe cùng chiếc túi chứa cocaine trị giá 146.000 bảng nhưng vẫn bị tóm. Lần đó, Hough bị tuyên 4,5 năm tù. Ngay khi ra tù, hắn cũng làm các cầu thủ tại Glasgow sợ xanh mặt. Hồi tháng 2 vừa qua, Hough đã làm náo động hộp đêm khi rút súng dí vào đầu hậu vệ Darren O’Dea của Celtic vì dám tán gẫu với Charleigh Anderson, bạn gái của Hough. CLB Rangers không muốn đến một lúc nào đó, Edu sẽ bị Hough hỏi tội chỉ vì quen cô nàng Lauren.

Anh Tú