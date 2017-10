Bạn gái Gotze chuyển nghề làm ca sĩ

Người đẹp Ann-Kathrin Brommel, bạn gái tiền vệ Mario Gotze của Bayern Munich, đang cho thấy sự đa tài của mình.

Xem bạn gái Gotze trổ tài ca hát - Nguồn: Youtube

Dù nằm trong số những WAGs nổi tiếng, tuy nhiên Brommel lại không muốn dựa dẫm vào "nửa kia". Điều này được thể hiện qua những công việc cô dấn thân trong thời gian qua. Hiện tại, ngoài vai trò người mẫu, chân dài 26 tuổi còn thử sức ở lĩnh vực thiết kế trang sức. Rồi gần nhất, cô nàng còn lấn sân sang bộ môn ca hát.

Theo đó, người đẹp vừa thực hiện bài "The Heart Wants What it Wants" từng được Selena Gomez trình bày. Đây được xem như món quà Brommel gửi đến người hâm mộ trước thềm Giáng sinh. Nhờ bài hát được phát trên Youtube, người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng năng khiếu ca hát của mỹ nhân bốc lửa này.

Không biết Brommel chỉ ngẫu hứng trổ tài ca hát hay lên kế hoạch trở thành ca sĩ hẳn hoi, nhưng người đẹp được đánh giá rất có tiềm năng. Thậm chí, một số ý kiến khác còn cho rằng nếu chuyển nghề ca hát, nàng WAGs hoàn toàn có thể gặt hái thành công nhờ tiếng vang từng gầy dựng được trong quá khứ.

Được biết, Brommel và Gotze (người kém cô 3 tuổi) bắt đầu hẹn hò với nhau kể từ năm 2012. Kể từ đó đến nay, họ luôn được đánh giá là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất của làng bóng đá Đức.

Đức Trường