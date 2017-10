Bạn gái HLV Rudi Garcia mất việc ở AS Roma vì Facebook

Chỉ vì lỡ bấm nút 'like' (thích") một thông điệp đăng trên trang Facebook có nội dung phản đối HLV Luciano Spalletti của AS Roma, nữ MC xinh đẹp Francesca Brienza đã trả giá đắt.

Theo đó, kênh truyền hình AS Roma quyết định sa thải người đẹp vì lý do có hành động không thích hợp trên mạng xã hội dưới tư cách một người làm truyền thông. Dù vậy, có ý kiến cho rằng AS Roma muốn "tiêu diệt" toàn bộ gốc rễ của HLV Rudi Garcia vì Francesca là bạn gái của cựu chiến lược gia từng dẫn dắt đội bóng thủ đô nước Ý. Cuối năm ngoái, HLV Rudi Garcia bị AS Roma sa thải sau hơn ba năm ngồi ghế chỉ đạo đội bóng.



Với Francesca, không biết có phải nữ MC này vì muốn bênh vực người yêu, đồng thời mỉa mai Luciano Spalletti nên mới "like" thông điệp chống HLV đương nhiệm đội bóng. Tuy nhiên, điều cô không ngờ chính là hành động đó đã khiến cô mất việc. Mới đây, Francesca đã lên Twitter và gửi lời xin lỗi: "Thật tiếc vì sự cố này. Tôi đã "like" tấm hình từ một người bạn mà không hề đọc qua nội dung".



Theo tiết lộ của báo chí, nội dung trong thông điệp chống HLV Spalletti có liên quan tới Francesco Totti. Số là huyền thoại người Ý được tin rằng đang gặp vấn đề với vị HLV trưởng. Anh không được trọng dụng gần đây, dù đã hồi phục chấn thương. Mối quan hệ giữa Totti và HLV Spalletti cũng thu hút sự chú ý từ giới truyền thông nhiều ngày qua. Báo chí đồn thổi ngôi sao có biệt danh "Hoàng tử thành Rome" không hài lòng với cách đối xử của Spalletti.



"Có khi tôi chỉ nói 'chào buổi sáng' và 'chào buổi tối' với ông ấy trong một ngày. Tôi không thể ở lại Roma trong hoàn cảnh này. Thật tổn thương khi bị ném lên ghế dự bị. Tôi hiểu ở tuổi của mình, bản thân sẽ không thể ra sân nhiều, tuy nhiên, kết thúc sự nghiệp như vậy thật không công bằng với một người đã cống hiến tất cả cho Roma. Tôi đòi hỏi một sự tôn trọng sau những gì đã làm", Totti từng viết.

Đức Trường