Bạo loạn dữ dội ở Ai Cập, 2 người chết

Hôm qua, Tharwat Seleem, một quan chức của LĐBĐ Ai Cập (EFA), cho biết tất cả các cúp, danh hiệu, hiện vật của bóng đá Ai Cập đã bị đánh cắp khi trụ sở cơ quan này tại thủ đô Cairo bị CĐV đốt cháy.

Theo AFP, hôm 9.3 sau khi Tòa án hình sự Port Said (Ai Cập) tuyên y án tử hình 21 CĐV gây ra bi kịch kinh hoàng ở địa phương này hồi tháng 2 năm ngoái khiến 79 người thiệt mạng (hầu hết là CĐV CLB Al-Ahly) và tuyên trắng án cho 28 người, trong đó có 7 sĩ quan cảnh sát, thì cuộc bạo loạn nổ ra. Các CĐV cho rằng bản án không công bằng và có phần khoan dung cho lực lượng an ninh, bởi họ tố cáo chính quyền và cảnh sát đứng đằng sau vụ thảm họa ở Port Said.

Hàng ngàn CĐV của CLB Al-Ahly bắt đầu đổ xuống đường đập phá, gây bạo loạn tại thủ đô Cairo khiến 2 CĐV thiệt mạng sau những cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát, trong đó một người bị bắn chết. Theo Hãng thông tấn quốc gia Mena, CĐV quá khích đã đốt tòa nhà chính của EFA và một CLB của sĩ quan cảnh sát nằm ở khu sầm uất trên một hòn đảo thuộc sông Nile cùng nhiều công trình khác.

Cùng với pháo sáng do CĐV đốt, một góc thủ đô Cairo ngùn ngụt khói (ảnh) và sự bất ổn lan tràn khắp nơi khiến Bộ Nội vụ Ai Cập nâng tình trạng an ninh lên mức báo động khẩn cấp. Trước đó, hồi tháng 1 sau lần tuyên án đầu tiên, một cuộc bạo loạn còn dữ dội hơn đã xảy ra khiến 60 CĐV thiệt mạng.

Nguyên Khoa