Bạo loạn ở Ai Cập lan rộng

Trong khi chính quyền Ai Cập kêu gọi CĐV nên bình tĩnh thì bạo lực bóng đá nước này tiếp tục bùng phát trên diện rộng, sau vụ bạo loạn đẫm máu tại sân vận động Port Said hôm 1.2.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, con số thương vong và bị thương ngày càng gia tăng khi những cuộc xuống đường đang lan rộng, để phản ứng về việc lực lượng an ninh tiếp tay trong vụ bạo loạn đẫm máu trong trận đấu giữa chủ nhà Al-Masry và Al-Ahly ở Port Said. Theo AFP, sau vụ 74 người chết do bạo loạn, rồi 2 CĐV bị bắn chết ở thành phố Suez khi đang tấn công vào một đồn cảnh sát, mới nhất có thêm 1 CĐV và một cảnh sát thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát với CĐV của CLB Al-Ahly và Zamalek ở thủ đô Cairo, khoảng 1.400 người khác bị thương, trong đó có 54 sĩ quan cảnh sát.

Trong khi chính quyền Ai Cập vẫn đang im hơi lặng tiếng trong việc điều tra nguyên nhân gây ra vụ bạo loạn ở Port Said, thì giới truyền thông quốc tế cho rằng sự cố trên có thể là một âm mưu trả thù của cơ quan có thẩm quyền đối với một nhóm CĐV quá khích của CLB Al-Ahly. Theo AFP, nguyên nhân chính không phải xuất phát từ sự thù địch giữa 2 đội bóng. Bởi trong trận đấu nói trên, CĐV của CLB Al-Ahly không có động thái khiêu khích thái quá đối với CĐV của đội chủ nhà Al-Masry. Tuy nhiên, vụ bạo loạn xảy ra do lực lượng an ninh trước đó đã “bật đèn xanh”, cộng thêm mâu thuẫn lâu đời giữa 2 đội bóng giàu thành tích nhất của Ai Cập. Tờ Al-Shuruq của Ai Cập cũng lên án dữ dội âm mưu đằng sau vụ bạo loạn ở Port Said với dòng tít: Cuộc thảm sát ở Port Said cùng với ý kiến của ứng viên Tổng thống Hamdin Sabahi. Ông nhấn mạnh: “Những điều xảy ra ở Port Said là một sự trừng phạt ghê tởm đối với CĐV của CLB Al-Ahly vì sự tham gia của họ trong cuộc cách mạng”.

Theo Reuters, nguy cơ bạo lực bùng phát có thể gia tăng trong vài ngày tới khi lực lượng an ninh liên tục sử dụng biện pháp mạnh trong phản ứng của CĐV đối với Hội đồng quân sự cầm quyền ở nước này. Một CĐV ở Cairo tự xưng tên Ahmed nói với BBC: “Chúng tôi muốn duy trì hòa bình trong những cuộc xuống đường yêu cầu sa thải những người lãnh đạo của Hội đồng quân sự cầm quyền sau thái độ phản cảm của lực lượng an ninh đối với vụ bạo loạn ở Port Said. Thế nhưng, họ (lực lượng an ninh) không muốn vậy, bởi hầu hết những CĐV kéo đến trụ sở Bộ Nội vụ đều bị cảnh sát tấn công mặc dù chúng tôi không gây hấn với ai”.

N.Khoa