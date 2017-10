Bạo loạn ở môn quyền anh

Quyền anh thế giới hôm qua rúng động với tin người hâm mộ gây bạo loạn và rượt đánh một võ sĩ trong một trận đấu tranh đai IBF hạng ruồi nhẹ thế giới (48 - 51 kg) diễn ra ở Mar Del Plata, Argentina. Cuộc bạo loạn xảy ra sau trận đấu giữa võ sĩ chủ nhà Luis Alberto Lazarte (cựu vô địch thế giới) và Johnriel Casimero (Philippines) diễn ra hôm 11.2.

Theo tờ Ole của Argentina, sau khi tung ra 3 đòn chính xác ở hiệp thứ 9 và 10 khiến đối thủ loạng choạng, võ sĩ 21 tuổi người Philippines được trọng tài người Mỹ Eddie Claudio công nhận là người giành chiến thắng. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài đã gây tức giận cho người hâm mộ chủ nhà. Vì vậy, khi Casimero đang chuẩn bị mang đai vô địch thì đám đông CĐV bất ngờ nổi giận ném ghế, chai lọ và các vật cứng xuống sàn đấu khiến nhiều người bị thương. Cảnh quay của kênh truyền hình C5N cho thấy HLV và người quản lý cũng như võ sĩ J.Casimero đều phải ôm đầu tự vệ và chạy tán loạn trước “cơn mưa” vật cứng được ném từ những kẻ quá khích. Thậm chí, một số CĐV còn dữ dằn hơn khi leo lên sàn đấu để rượt đánh Casimero và những thành viên phục vụ cho võ sĩ này gây nên một cuộc hỗn loạn dữ dội. Cuộc bạo loạn kết thúc trong hơn 10 phút sau khi lực lượng an ninh hộ tống J.Casimero thoát khỏi vòng vây. Theo thông tin ban đầu, J.Casimero bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể do bị đánh và phải rời khỏi Mar Del Plata ngay trong đêm để đảm bảo an toàn.

Cuộc bạo loạn khiến Casimero không thể ăn mừng chiến thắng trong lần sinh nhật thứ 22 của mình và trận thắng thứ 16 trong sự nghiệp.

