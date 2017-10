Bắt giữ trùm nhận độ ở CLB V.Ninh Bình

(TNO) Hôm qua, 13.5, Cơ quan Công an Ninh Bình đã tiến hành bắt giam Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, thường trú tại xã An Hưng, huyện An Dương - Hải Phòng), bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình.

(TNO) Hôm qua, 13.5, Cơ quan Công an Ninh Bình đã tiến hành bắt giam Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, thường trú tại xã An Hưng, huyện An Dương - Hải Phòng), bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình. >> Vụ đánh bạc ở CLB V.Ninh Bình: Có thể truy nã đối tượng Đào Đức Lợi

>> Gạt bỏ vụ tiêu cực, V.Ninh Bình thắng đậm trên đất Myanmar

>> Nghi phạm số 1 vụ tiêu cực ở V.Ninh Bình vẫn chưa lộ diện

Bị can số 1 trong vụ cá độ tại CLB V.Ninh Bình Đào Đức Lợi đã bị bắt - Ảnh: Quang Duẩn Thượng tá Lã Hồng Phúc - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đào Đức Lợi là một trong 10 bị can (trong đó có 9 cầu thủ V.Ninh Bình) bị khởi tố hình sự vào ngày 29.4 về tội đánh bạc. Trước đó, Công An Ninh Bình cũng đã có quyết định truy nã đối với Đào Đức Lợi. Trưa ngày 13.5, Lợi ra đầu thú và bị bắt giữ. Như vậy ở vụ án này, đến nay đã có 3 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng gồm Lợi và cầu thủ Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng còn 7 cầu thủ còn lại được tại ngoại. Ngày 17.3, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng đã rủ các cầu thủ tham gia cá độ trận đấu AFC Cup 2014 giữa Kelantan và Ninh Bình với hình thức cá độ là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2 tỉ đồng, nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cá độ. Trần Mạnh Dũng đã đặt cá độ cho Đào Đức Lợi và sau đó thắng độ 800 triệu. Số tiền 800 triệu này đã được chia cho các cầu thủ tham gia cá độ. Tại cơ quan điều tra, họ đã trả lại số tiền này. Giới hâm mộ bóng đá Hải Phòng không quá xa lạ với Đào Đức Lợi vì Lợi là ông chủ đội bóng phủi thuộc hàng số má tại địa phương, đội bóng Thắng Lợi FC. Ngay từ những ngày đầu thành lập, đội bóng của "bầu" Lợi có sự tham gia của nhiều cầu thủ của nhiều CLB tại V.League như Bật Hiếu, Văn Nam, Tiến Thành (đang thuộc biên chế CLB Hải Phòng khi đó), Khánh Hùng (Hà Nội T&T). Đặc biệt, cầu thủ đang khoác áo V.Ninh Bình là Hoàng Danh Ngọc cũng từng nhiều lần góp mặt trong đội hình của Thắng Lợi FC từ khi còn chơi cho đội Nam Định. Được biết Đào Đức Lợi sinh ra trong một gia đình có nổi tiếng trong giới “xã hội đen”. Trước đây, gia đình có vài xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách và cây xăng dầu nên phất lên như diều gặp gió. Sau này do có nhiều doanh nghiệp kinh doanh xe khách nên gia đình Lợi bỏ và mở thêm dịch vụ cầm đồ. Tại địa phương gia đình Lợi được đánh giá thuộc diện phức tạp. Bản thân Lợi tuy chưa có tiền án nhưng từ lâu đã nổi danh trong giới làm ăn về lĩnh vực cầm bóng đá với số tiền khủng. Dân cá độ bóng đá ở Hải Phòng đánh giá Lợi khôn ngoan, kín kẽ nên mặc dù có “số má” nhưng lâu nay vẫn bình an vô sự. Quang Duẩn - Lan Phương Lan Phương - Quang Duẩn