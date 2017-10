Báu vật của Quique Flores

Alex Ferguson, Jose Mourinho hay Fabio Capello đều là những HLV giỏi chiến thuật và có nhiều danh hiệu. Nếu so sánh về mặt thành công trong sự nghiệp thì Quique Flores của Atletico chẳng thể so sánh với 3 người kể trên. Nhưng Flores vẫn cho rằng mình may mắn hơn Capello, Mourinho hay Ferguson bởi công việc HLV đã giúp nhà cầm quân người Tây Ban Nha (TBN) có được một người phụ nữ tuyệt đẹp (chắc chắn là xinh hơn vợ của 3 vị HLV kể trên).

Theo tờ Correio da Manha (Bồ Đào Nha), người yêu của Flores là người đẹp Osri Feher đã đến cửa hàng thử áo cưới. Tờ báo này tin chắc Flores và Feher sẽ chính thức kết hôn vào mùa hè này. Giữa tuần trước, khi Flores dẫn quân Atletico đến Lisbon thi đấu lượt về Europa League. Các nhà báo Bồ Đào Nha (BĐN) đã dò đón hỏi chuyện cưới xin nhưng Flores toàn “đánh trống lảng” nói sang chuyên môn. Theo tờ Diario Femenino, trong thời gian ở Lisbon, Flores đã gặp Feher và bàn tính luôn chuyện kết hôn. Có thế, cô nàng xinh đẹp người Hungary mới tự tin đi thử áo cưới sớm.

Tại sao báo chí lại quan tâm đến chuyện Flores cưới vợ đến vậy? Nếu Feher theo chân Flores sang TBN thì truyền hình BĐN sẽ mất một bóng hồng xinh đẹp.

Osri Feher sinh ra tại Hungary và làm người mẫu từ khi 9 tuổi. Nhưng điều khiến cô được nhiều người nhớ đến là cô có ông anh trai Miklos Feher (cầu thủ từng giữ áo số 9 tại tuyển Hungary). Miklos Feher thi đấu chủ yếu tại Bồ Đào Nha nên Osri Feher theo anh trai sang đất nước xứ hoa cẩm chướng phát triển sự nghiệp. Năm 2004, Miklos đột tử trên sân khi khoác áo Benfica nhưng Osri Feher vẫn tiếp tục ở lại BĐN vì cô đã nổi tiếng trên sàn catwalk và truyền hình.



Feher và Flores (phải) đã quen nhau khi HLV người Tây Ban Nha còn dẫn dắt Benfica

Năm 2008, Flores sang BĐN dẫn dắt Benfica và vị HLV 45 tuổi này đã làm quen được với Flores, người kém ông đến 16 tuổi. Khi trở về TBN dẫn dắt Atletico hồi đầu mùa, Flores và Feher phải sống mỗi người một nơi do cô người mẫu Hungary vẫn còn quá bận việc tại BĐN và chỉ thỉnh thoảng mới bay sang Madrid thăm người yêu. Nhưng mùa giải tới, khi hai người thành vợ chồng thì Feher sẽ chuyển sang làm việc tại TBN. Công việc làm người mẫu và truyền hình tại TBN cũng không thiếu với những cô gái đẹp và nổi tiếng như Feher. Vào lúc này, Flores nên tính cách tìm món quà thích hợp cho Feher trước ngày cưới. Đó có thể là danh hiệu vô địch Cúp nhà Vua hoặc Europa League cùng Atletico Madrid.

Hồ Khuê