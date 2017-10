Beckham bị thách cởi quần

Sau khi Nici tuyên bố đã nhiều lần bán dâm cho Beckham trên tờ In Touch vào tuần trước, Beckham đã thuê một đội ngũ luật sư hùng hậu để khởi kiện Nici, tờ In Touch và tập đoàn truyền thông Bauer, chủ quản của tờ tạp chí. Theo tờ Daily Mail, số tiền mà cầu thủ của Galaxy đòi bồi thường trong vụ này là 25 triệu USD. Chưa dừng lại ở đó, Beckham còn thuê một số cựu thành viên biệt đội chống khủng bố của Anh SAS để lùng sục Nici. Những chuyên gia này được lệnh giám sát nhất cử nhất động của Nici sau khi họ tìm ra cô nàng tại một khách sạn ở New York.

Tuy nhiên, phản ứng dữ dội của Beckham không làm Nici, người chưa đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho lời tố giác của mình, chùn bước. Một người quản lý của gái gọi người gốc Bosnia nói với tờ Daily Mail: “Irma vẫn giữ tuyên bố trước đây. Bất kỳ luật sư nào muốn kiện cô ấy nên chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt và trả tất cả các chi phí pháp lý vì họ sẽ thua cuộc. Có nhiều chuyện Irma vẫn chưa kể. Chúng tôi tự tin cao độ về việc Irma có thể cung cấp đủ chi tiết và các bằng chứng khác để thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng vụ hẹn hò giữa họ đã diễn ra. Tốt hơn Beckham nên chuẩn bị cởi quần trước tòa nếu muốn theo đuổi việc này vì anh ta có các dấu hiệu đặc trưng có thể chứng minh”.

Ngay sau đó, một nguồn tin từ phía Beckham tuyên bố phản ứng của Nici chỉ là “tiếng rít của một mụ đàn bà tuyệt vọng”. “Cô ta chỉ là một kẻ bịa chuyện hiểm độc mà không có một mẩu nhỏ bằng chứng. Nếu có, cô ta hẳn phải cung cấp nó cho một trong các tạp chí và nhà xuất bản mà ả cố gắng rao bán câu chuyện của mình”, nguồn tin nói. Theo báo chí Anh, Nici đã liên lạc với trùm săn tin Max Clifford để đề nghị hỗ trợ.

Hiện tại, đội ngũ của Beckham đang tập trung tấn công vào tờ In Touch và tập đoàn Bauer để điều tra lý do tại sao họ có thể cho đăng tải câu chuyện vốn “dựa trên sự dối trá”. Vào hôm qua, Beckham đã gửi thư cho trùm truyền thông người Đức Heinz Bauer đòi ông này đưa ra lời giải thích. Lá thư được gửi đến văn phòng của tờ In Touch ở New Jersey và trụ sở của Bauer ở Hamburg. Theo một nguồn tin từ Bauer, ông trùm Heinz Bauer đã nổi trận lôi đình với các phóng viên liên quan đến câu chuyện. Nguồn tin nói: “Bauer giận tím gan. Ông ta tôn trọng các phóng viên của mình song có cảm giác rằng họ đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Tòa án ở Đức hầu như sẽ đứng về phía Beckham vì những luật lệ nghiêm ngặt về quyền riêng tư. Mặt khác, công ty sẽ phải xét đến chi phí pháp lý khổng lồ và ông chủ không thích phải lâm vào cảnh lúng túng như thế này”.

Sơn Duân