Beckham nổi đóa vì bị bôi nhọ

Tiết lộ trên tờ In Touch, gái gọi người gốc Bosnia Irma Nici kể rằng cô đã quan hệ với David Beckham tại một khách sạn ở New York vào tháng 8.2007, ít lâu sau khi cựu tiền vệ của M.U gia nhập LA Galaxy, và tại khách sạn Claridge ở London một tháng sau đó. Nici còn khẳng định cô đã gọi thêm một gái gọi thứ hai để qua đêm cùng Beckham trong “phi vụ” ở New York. Tờ Daily Mail cho biết cả hai cô gái gọi đều thuộc đường dây của Kristin Davis, tú bà tai tiếng trong scandal mua dâm của cựu thống đốc bang New York, Eliot Spitzer, vào năm 2008 khiến ông này phải từ chức.

Người phát ngôn của Beckham mô tả các tiết lộ nói trên là “tuyệt đối xằng bậy”. “Các tố cáo là hoàn toàn sai sự thật và bịa đặt, tờ báo đã được thông báo rõ ràng trước khi họ công bố câu chuyện. Chúng tôi đang xúc tiến khởi kiện tờ báo này”, người phát ngôn nói.

Một nguồn tin thân cận với cầu thủ người Anh cho biết có nhiều chi tiết không chính xác với thực tế trong câu chuyện của Nici, bao gồm cả khẳng định rằng cô ta đã đến gặp Beckham tại khách sạn Le Parker Meridien ở Manhattan, trong khi những hồ sơ cho thấy Beckham đang ở khách sạn Waldorf Astoria cùng các đồng đội trong những ngày đó.

Người ta không rõ lý do tại sao Nici lại chờ đến 3 năm mới tiết lộ câu chuyện, song nó đến vào một thời điểm tồi tệ cho Beckham bởi anh đang nỗ lực quảng bá cho chiến dịch đăng cai World Cup 2018 của nước Anh với vai trò đại sứ. Một người bạn của Beckham nói với tờ Daily Mail rằng đây có thể là một phần của âm mưu bôi bẩn chiến dịch đăng cai của Anh. Tiết lộ của tờ In Touch cũng có thể làm tổn hại đến thương hiệu của Beckham, một trong những ngôi sao thể thao kiếm tiền nhiều nhất thế giới với hàng loạt hợp đồng tài trợ trị giá nhiều triệu bảng của Adidas, Giorgio Armani và Motorola…

“David và Victoria rất bình tĩnh trước câu chuyện bịa đặt này. Họ sẽ chiến đấu đến cùng vì chán ngấy việc người ta tìm cách chia rẽ họ”, người bạn nói.

Theo Daily Mail, Beckham là một “nhân vật của công chúng” ở Mỹ. Thế nên, để thắng kiện, Beckham cần phải chứng minh rằng các tố cáo đó được thực hiện với “ác tâm thực sự”. Nghĩa là anh phải trình bày được rằng tờ báo biết các cáo buộc là sai lạc hoặc công bố chúng mà không cần đếm xỉa gì đến sự thật. Vào năm 2004, một tờ báo ở Anh cũng đăng tải chuyện Beckham ngoại tình cùng trợ lý cũ Rebecca Loos, song anh đã bác bỏ câu chuyện.

Được biết vợ chồng Beckham đã thuê một đội ngũ luật sư hùng hậu để bảo vệ quyền lợi. Theo đó, luật sư tố tụng hàng đầu ở Mỹ Bert Deixler, người nổi danh với nhiều chiến thắng trước Tối cao pháp viện, đã được thuê để kiện tờ In Touch. Công ty luật Harbottle và Lewis được thuê để bảo vệ quyền lợi của Beckham ở Anh và một đội ngũ luật sư ở Đức đã được chỉ thị “làm việc” với tập đoàn truyền thông Bauer, công ty mẹ của tờ In Touch.

Sơn Duân