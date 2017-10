Bí mật dưới chiếc áo đấu Man City

(TNO) Thời gian gần đây, các cầu thủ Manchester City (Man City) liên tục cởi áo để khoe những dòng chữ in ở áo lót phía trong. Ai là người tạo ra những chiếc áo này và nó có ý nghĩa gì là điều mà người hâm mộ muốn biết.

Các cầu thủ Man City luôn được đáp ứng nhu cầu nếu muốn gửi đi thông điệp nào đó - Ảnh: Sport Mail

Có lẽ người ta vẫn chưa thể quên dòng chữ “Why always me” (tạm dịch: tại sao luôn là tôi) của tiền đạo Mario Balotelli, sau khi chân sút người Ý ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Manchester United hồi năm ngoái. Hành động ăn mừng này của Balotelli ngay lập tức bị trọng tài “dành tặng” một chiếc thẻ vàng cảnh cáo.

Theo Sport Mail, tại Man City, khi một cầu thủ cần gửi thông điệp nào đến toàn thế giới bằng cách in chữ lên áo đấu, họ sẽ liên hệ với người phụ trách trang phục Les Chapman, nhân vật tạo ra các dòng chữ được in trên áo đấu của cầu thủ. Ông này và đội ngũ nhân viên phụ sẽ tạo ra những chiếc áo lót có in chữ theo yêu cầu.

Ông Les Chapman cũng giải thích một số ý nghĩa được in trên áo của Samir Nasri và Carlos Tevez ở trận Manchester City thắng Southampton 3-2 hôm chủ nhật (19.8) vừa qua.

Sau khi ghi bàn, Nasri lột áo và để lộ dòng chữ “Eid Mubarak”, theo tiếng Ả Rập có nghĩa “phù hộ cho lễ hội” của đạo Hồi. Trong khi đó, dòng thông điệp “Lugano 1 y 2” của Tevez mang ý nghĩa “Lugano một và hai”, để chỉ căn hộ anh đang sống. Ngoài ra, dòng chữ “Fuerte Apache” được Tevez “khoe” khi Man City hạ Chelsea 3-2 ở trận tranh Siêu cúp Anh mang ý nghĩa gửi đến một người hàng xóm của mình tại Buenos Aires, nơi anh lớn lên.

Về hình thức, những dòng chữ in trên áo đấu như một cách để cầu thủ gửi đến người thân hay khán giả một thông điệp nào đó. Tuy nhiên, cầu thủ sẽ phải “ăn” thẻ nếu lột áo đấu do luật của FIFA quy định không được lột áo đấu qua khỏi cằm. Samir Nasri từng phải nhận thẻ vàng từ trọng tài Howard Webb vì hành động này.

Đức Trường