Bí mật giúp Sturridge thăng hoa

(TNO) Người ta thường nói 'đằng sau thành công của người đàn ông luôn có hình bóng phụ nữ'. Với tiền đạo đang có phong độ cao Daniel Sturridge của Liverpool, điều này quả không sai chút nào.

Jourdan Dunn được cho là đang hẹn hò với Sturridge - Ảnh: Zimbio

Mới đây, tờ The Sun bất ngờ tiết lộ một thông tin khá thú vị liên quan đến chuyện đời tư của tay săn bàn người Anh. Theo đó, cựu tiền đạo của Chelsea được cho rằng đang bí mật hẹn hò với siêu mẫu Jourdan Dunn.



Được biết, cả hai dính tiếng sét ái tình ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên ở chương trình V Festival hồi tháng 8.2013 và sớm phải lòng nhau để biến mối quan hệ từ bạn bè sang một nấc thanh mới.

“Họ đến với nhau rất nhanh và không hề e thẹn điều gì. Song, cả hai vẫn kín tiếng trước báo chí”, một nguồn tin nói với The Sun.

Dù vậy, lại có nguồn tin cho rằng siêu mẫu Jourdan Dunn không muốn để chuyện yêu đương với Sturridge tiến triển quá nhanh để tránh ảnh hưởng đến cậu con trai nhỏ 3 tuổi, vốn là kết quả của mối tình với người bạn trai trước.

“Jourdan là gái đã có một con. Do đó, cô ấy rất thận trọng trước khi mở cửa trái tim mình để đón nhận một người đàn ông mới”, nguồn tin của The Sun cho biết. Số là trước khi đi lại với chân sút người Anh, siêu mẫu xinh đẹp này từng có bạn trai nhưng lúc này lại đang phải ngồi tù vì tội tàng trữ và bán cocaine. Do đó, sự thận trọng với Sturridge là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì chuyện Sturridge có bạn gái mới cũng là điều tốt, đặc biệt với Liverpool. Từ ngày có bạn gái mới, tiền đạo sinh năm 1989 liên tục cho thấy phong độ ghi bàn cao khi có được 18 bàn sau 19 trận tại Premier League.

Đức Trường

