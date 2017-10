Bồ cũ Nasri khoe ảnh nóng

(TNO) Tay vợt nữ từng xếp hạng 12 thế giới Tatiana Golovin vừa khiến người Pháp sốc khi đăng hình bán khỏa thân lên Twitter. Tấm ảnh này cũng không quá khêu gợi vì Golovin chỉ chụp từ phía sau. Người xem chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần của người đẹp làng banh nỉ chứ không thấy những điểm nhạy cảm.

Golovin từng là bạn gái của Nasri - Ảnh: Twitter

Dường như có nhiều điều cần tâm sự nên Golovin ghi thêm một câu: “Women are meant to be loved, not to be understood”. Đây là câu danh ngôn của nhà thơ người Ireland, Oscar Wilde mang hàm ý: “Phụ nữ là để yêu chứ không phải là để hiểu”.

Có lẽ người hiểu điều Golovin viết nhất không ai khác ngoài tiền vệ Samir Nasri của Man City. Hồi đầu năm 2008, làng thể thao Pháp phát hiện ra chuyện tình của Nasri và Golovin. Thời điểm ấy, Nasri vẫn đang chơi ở Marseille và chưa trở thành ngôi sao sáng chói như hiện giờ còn Golovin đang lọt vào top 20 thế giới.

Mùa hè năm đó, Nasri rời Marseille sang Arsenal và không bao lâu, Golovin bất ngờ tuyên bố treo vợt khi mới 20 tuổi. Ngoài việc chấn thương lưng hành hạ một lý do khiến Golovin không muốn tiếp tục bôn ba thi đấu khắp thế giới là cô muốn dành thời gian cho Nasri nhiều hơn.

Tuy nhiên, sau 4 năm yêu nhau thì hai người đã chia tay vào năm ngoái. Báo chí Pháp cho biết hai người đã cãi nhau to tại Euro 2012 và Golovin đã đùng đùng bỏ về Pháp, không thèm cổ vũ Nasri tiếp.

Nasri sau đó cũng chẳng thèm làm lành và họ không nhìn mặt nhau từ đó đến giờ. Mùa hè vừa qua, Nasri đã công khai đi nghỉ mát với người đẹp Anara Atanes tại Mỹ. Phải chăng Golovin đang trách móc Nasri chỉ yêu mà không hiểu cô?

Hồ Khuê