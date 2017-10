Bồ cũ Ronaldo muốn vào vai điệp viên Nga

(TNO) Bồ cũ Cristiano Ronaldo, người đẹp Irina Shayk, muốn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đóng phim và thừa nhận cô rất thích vào vai nữ điệp viên Nga.

Irina đã có vai diễn đầu tiên trong phim "Hercules" - Ảnh: AFP Irina đã có vai diễn đầu tiên trong phim "Hercules" - Ảnh: AFP

Irina Shayk từng thử sức với công việc của một diễn viên khi xuất hiện trong "bom tấn" Hollywood là "Hercules", từng được trình chiếu ở Việt Nam. Tham gia diễn xuất cùng người mẫu của Victoria's Secret còn có nam tài tử cơ bắp Dwayne 'The Rock' Johnson, người sau này bị đồn đoán là "kẻ thứ 3" khiến mối tình giữa Irina và Ronaldo tan vỡ.



Cảm thấy hứng thú với phim ảnh, Irina muốn tiếp tục lấn sang sân chơi này. "Tôi muốn tham gia vào phim có nhiều cảnh súng đạn, có lẽ là điệp viên Nga KGB. Bản thân tôi rất thích vai những gì dính đến điệp viên Nga. Bà của tôi từng là điệp viên bí mật trong thế chiến thứ nhất, do đó tôi muốn được trải nghiệm vai diễn giống như vậy".



Được biết, người bà Galina Shaykhlislamova, đã qua đời hồi năm ngoái của Irina Shayk được tin rằng từng là điệp viên tình báo trong quân đội Hồng quân Liên Xô trước đây.



Irina Shayk thừa nhận cô chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ bài học diễn xuất nào trước khi nhận vai "Megara" trong bộ phim "Hercules" do đạo diễn Brett Ratner chỉ đạo. Chia sẻ về lần đóng phim đầu tiên, Irina nói thêm: "Đó là một trải nghiệm rất tuyệt. Đặc biệt khi tôi chưa từng tham gia lớp diễn xuất nào trong đời.



Đáng chú ý, người đẹp như muốn "đá xoáy" Ronaldo khi hết lời khen ngợi diễn viên Dwayne 'The Rock' Johnson. "Được làm việc với Dwayne, John Hurt và Ian McShane thật thú vị làm sao. Đó như giấc mơ thành hiện thực", người mẫu 29 tuổi thổ lộ.

Đức Trường