Brandao lãnh 1 tháng tù vì húc đầu vào sao PSG

(TNO) Tòa án Paris đã tuyên phạt chân sút Brandao mức án 1 tháng tù và nộp phạt 20.000 euro cho cú 'thiết đầu công' vào tiền vệ Thiago Motta của Paris Saint-Germain trong một trận đấu ở vòng đấu thứ hai Ligue 1.

Brandao (trái) và Motta cự cãi nhau trong trận đấu ngày 16.8 - Ảnh: AFP

Theo AFP, tại phiên tòa, các công tố viên Pháp đề nghị mức án tù 8 tháng cộng với khoản phạt 15.000 euro khi chân sút người Brazil chủ động chờ Motta trong đường hầm sân Parc des Princes sau trận đấu vào ngày 16.8 giữa PSG gặp Bastia để húc đầu vào mặt cầu thủ của đội chủ nhà.

Phía công tố viên cho rằng hành động của Brandao được tính toán trước, đồng thời đưa ra những bằng chứng việc tiền đạo của Bastia đã đe dọa Motta. Trong khi đó, Motta khai với cảnh sát rằng: “Lúc trên sân, anh ta (Brandao) nói sẽ chờ trả đũa nhưng tôi không nghĩ anh ta sẽ hành động như thế”.

Đoạn băng an ninh cho thấy Brandao thực hiện cú 'thiết đầu công' vào mặt cầu thủ người Ý gốc Brazil là Motta trước khi bỏ chạy vào phòng thay đồ của CLB Bastia, để lại nạn nhân với máu me do mũi bị gãy.

Tại tòa, tiền đạo 34 tuổi người Brazil phân trần rằng suốt trận đấu, anh bị Motta xúc phạm việc có liên quan đến một cáo buộc hiếp dâm mà Brandao được trắng án vào năm 2012. Cựu chân sút của Marseille cũng phủ nhận việc chuẩn bị sẵn sàng chờ Motta để thực hiện cú 'thiết đầu công', mà cho rằng anh chỉ không thể kiềm chế được cái đầu nóng tức thời.

Trước đó, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp đã ban hành án phạt cấm thi đấu 6 tháng đối với Brandao về hành vi bạo lực nói trên, đồng nghĩa với việc chân sút kỳ cựu của Bastia sẽ nghỉ thi đấu đến tháng 2.2015.

Tây Nguyên

