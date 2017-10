Ca sĩ muốn làm WAGs

Đúng ra, vào thời điểm này, tiền vệ Dennis Aogo đang thi đấu tại CAN cho tuyển Nigeria. Nhưng cách đây gần tháng, khi HLV Shaibu Amodou triệu tập Aogo vào tuyển Nigeria với lời hứa hẹn sẽ trao cơ hội cho tiền vệ của Hamburg dự vòng chung kết World Cup 2010, Aogo đã thẳng thừng từ chối. Lý do là Aogo muốn chờ cơ hội khoác áo tuyển Đức dù anh biết chắc hy vọng được gọi vào tuyển Đức dự World Cup tới đây rất mỏng. Một lý do không thể bỏ qua là Aogo không muốn kỳ dự CAN khiến anh hỏng mất cơ hội được bên cạnh người đẹp Alessia Walch.

Walch luôn lạc quan, cô ấy là người luôn rạng rỡ và tràn nhựa sống. Tôi tự hào về Walch _ Dennis Aogo



Aogo quen với Walch thông qua sự mai mối của một người bạn. Từ tháng 11.2009 đến giờ, người đẹp 20 tuổi đã dọn về ở chung với Aogo tại Hamburg. Cầu thủ gốc Nigeria tỏ rất hạnh phúc khi được sống bên người đẹp và cho biết: “Walch luôn lạc quan, cô ấy là một người luôn rạng rỡ và tràn nhựa sống. Tôi rất tự hào về cô ấy bởi vì Walch luôn muốn phát triển độc lập sự nghiệp trên chính đôi chân bản thân chứ không nhờ tiếng là bạn gái tôi”.

Những từ xinh đẹp, rạng rỡ, lạc quan... mà Aogo nhận xét về Walch có thể đúng. Nhưng việc nói Walch muốn tự xây dựng sự nghiệp bản thân mà không nhờ tiếng WAGs thì khiến nhiều người tỏ ra hoài nghi. Một CĐV Hamburg nhận xét trên diễn đàn X-tra Time rằng: “Nếu Aogo không phải cầu thủ tài năng của Hamburg, thành viên của tuyển U.21 Đức thì sẽ chẳng bao giờ anh ta được Walch để mắt. Chẳng có gì để so sánh giữa Walch và Aogo. Cô ta xinh đẹp như một bông hoa còn Aogo cũng không xấu trai nhưng anh ta đâu phải hot boy”.

Tại Đức, chuyện các ca sĩ cặp kè với cầu thủ để trở nên nổi tiếng không hiếm nên độ trong sáng của tình yêu giữa Aogo và Walch bị nghi ngờ cũng là chuyện dễ hiểu. Những trường hợp ca sĩ muốn nổi tiếng thông qua con đường thành WAGs có thể kể ra trường hợp của Annemarie Warnkross.

Warnkross có giọng hát khỏe và tốt nhưng trước khi được báo chí giới thiệu như là bạn gái của hậu vệ Metzelder thì Warnkross cũng không nổi tiếng lắm. Ca sĩ Sarah Connor dù đã có chỗ đứng trong làng ca sĩ Đức nhưng cũng không quên đánh bóng tên tuổi bằng những vụ tình chớp nhoáng với tiền vệ Diego của Bremen trước đây, hiện đang khoác áo Juventus. Hay nàng WAGs bốc lửa Nives Celcius cũng vốn là một ca sĩ vô danh nhưng nổi lên sau khi có chồng là cầu thủ Dino Dpric sang Đức thi đấu.

Cả Warnkross, Sarah hay Nives đều có xuất phát điểm tốt hơn Walch mà còn muốn làm WAGs để nổi tiếng thì sao Walch lại có thể bỏ qua cơ hội tiến thân với Aogo được. Hiện ban nhạc Mayor’s Destiny của Walch chỉ có 2 thành viên là cô và em gái Aime (16 tuổi). Sau hơn một năm thành lập, ban nhạc này vẫn chưa có tiếng tăm nhưng sau việc Walch cặp kè cùng với Aogo thì có thể ban nhạc sẽ trở nên nổi tiếng.

Nhưng dù thế nào thì Aogo vẫn có thể tự hào rằng anh là một người may mắn vì có Walch xinh đẹp nấu ăn mỗi sáng cho anh.

Hồ Khuê