Các ngôi sao Serie A nơm nớp sợ cướp

(TNO) Mới đây, trong vai trò nhân chứng tại một phiên tòa ở Perugia, HLV Serse Cosmi của Pescara đã có những tiết lộ gây sốc về việc ông và gia đình đã trở thành con tin trong tay đám cướp đột nhập vào nhà hồi năm 2011.

HLV Cosmi và gia đình từng bị cướp tấn công - Ảnh: AFP

Đấy là tháng 1.2011, HLV Cosmi cùng vợ và con gái có gần 1 giờ đồng hồ thấp thỏm lo sợ trong tay nhóm 5 tên cướp bịt mặt được trang bị súng ống đầy đủ.

Tại phiên tòa, 5 bị cáo người Albani đã bị buộc tội đột nhập và thực hiện một vụ cướp vào ngày 19.01.2011. Nạn nhân là gia đình HLV Cosmi của Pescara. Theo lời kể của cựu HLV Perugia và Udinese, ông đã bị tát, nhưng may là lũ cướp chỉ nhằm doạ nạt thay vì hành hung.

“Khi họ ném tôi xuống đất, tên thủ lĩnh của nhóm can thiệp và nói: “Ê, đây là tay HLV”. Khi ấy, tôi cảm thấy bị đau và xin một ly nước lọc. Tôi cam đoan với họ là tôi sẽ đưa ra bất kỳ điều gì họ muốn miễn là đừng làm đau vợ và con tôi.

Nhóm cướp gồm khoảng 5 người được bịt mặt. Họ ở trong nhà tôi khoảng 55 phút và cướp đi toàn bộ tiền bạc, nữ trang và đồng hồ", HLV Cosmi trình bày trước tòa.

Đây không phải lần đầu tiên một vụ cướp xảy ra với những ngôi sao bóng đá tại Serie A. Thậm chí, việc gặp các ngôi sao, kể cả thần tượng càng là tin vui với đám trộm cướp.

Tháng 11.2011, bạn gái của tiền đạo Lavezzi là Yanina Screpante bị cướp dùng súng uy hiếp cướp chiếc đồng hồ đắt tiền ngay trên phố ở Napoli. An ninh cũng là lý do khiến nhiều ngôi sao tại Serie A, đặc biệt là ở Napoli như Lavezzi, Cavani… tìm cách ra nước ngoài thi đấu để đảm bảo an ninh cho gia đình mình. Ngay như Hamsik, thần tượng số 1 của đội bóng cũng từng bị đám cướp chặn xe, dí súng vào đầu hồi tháng 2.2013.

Tiểu Bảo

