Các tập đoàn cá độ sa lưới

Theo mạng Tân Hoa (www.news.cn) ngày 11.2.2010, Công an thành phố Bắc Kinh đã tuyên bố phá được liên tiếp ba vụ án cá độ bóng đá trên mạng, bắt giữ 37 nghi phạm, số tiền liên quan tới vụ án lên tới 200 triệu tệ (khoảng 540 tỉ đồng). Đây được xem là vụ án cá độ trên mạng lớn nhất mà Công an Bắc Kinh phá được từ trước tới nay. Ông Trương Hiểu Quang - Đội phó Đội hành động thuộc Tổng đội Quản lý trị an Cục Công an thành phố Bắc Kinh - cho biết, từ sau khi Công an Bắc Kinh khởi động truy quét cá độ bóng đá trên mạng bắt đầu từ 11.1.2010, họ đã nhận được nhiều phản ảnh và tố cáo manh mối qua đường dây nóng. Trong quá trình điều tra sơ bộ, số người liên quan đến cá độ đã phủ rộng tới hơn 10 khu vực quận trong thành phố.

Ngày 25.1.2010, lực lượng Công an Bắc Kinh gồm 120 người được huy động tới phá một tụ điểm cá độ bóng đá ngay trong một công ty, bắt giữ 12 người liên quan. Theo điều tra cho biết, chỉ riêng số tiền ghi cá độ trong năm 2009 của công ty này đã lên tới 80 triệu tệ (khoảng 216 tỉ đồng). Tiếp đó, vào hai ngày 2 và 4.2, Công an Bắc Kinh lại phá tiếp hai tập đoàn cá độ bóng đá trên mạng, bắt giữ được 25 người. Số tiền ghi độ của hai tập đoàn này chỉ trong một năm cũng đã lần lượt lên tới hơn 70 triệu tệ và hơn 45 triệu tệ. Ông Trương Hiểu Quang cũng cho biết số người tham gia cá độ bóng đá trên mạng gồm rất nhiều thành phần như: quan chức nhà nước, doanh nghiệp, không có nghề nghiệp ổn định... Số tiền đặt cá độ lớn nhất lên tới 100.000 tệ/trận.

Theo điều tra, các tập đoàn cá độ này đều tận dụng các mạng cá độ quốc tế, chủ động mở ra nhiều chi nhánh và đại lý cá độ con, phân chia tiền lời theo tỷ lệ ngầm đã cam kết. Để đảm bảo độ an toàn, tránh công an theo dõi, các trang web cá độ này thường thay đổi phương thức đăng nhập. Phía công an cũng thừa nhận, họ đã rất khó khăn trong việc tiếp cận các trang web này khi thu thập chứng cứ và đã phải cầu viện nhiều cơ quan khác như ngân hàng, điện tín... cùng phối hợp truy bắt nghi phạm và ngăn chặn các luồng tiền cá độ được lưu chuyển.

Không dừng lại ở cá độ trong nước, theo trang web của Cục Công an thành phố Hàng Châu (ww.hzpolice.gov.cn) ngày 23.3.2010, công an thành phố này đã phá án thành công một tập đoàn cá độ bóng đá xuyên quốc gia với quy mô lớn sau 4 tháng điều tra và mai phục. Tổng số tiền dính líu tới cá độ của tập đoàn này lên tới 300 triệu tệ. Thủ phạm chính họ Đổng vốn là người Hàng Châu, đã cấu kết với một tập đoàn cá độ bóng đá quốc tế, thành lập tổng đại lý ở Hàng Châu. Họ Đổng đã quản lý theo mô hình kim tự tháp với đại lý từng cấp với nhiều hạng mức hội viên và quyền lợi khác nhau. Trước đó trang web của Đài truyền hình Trung Quốc (ww.cctv.com) cho biết nhiều tổng đại lý cá độ xuyên quốc gia đặt tại Trung Quốc với quy mô lớn đã lần lượt bị phát hiện và bắt giữ như: vụ án ở Hàng Châu - Triết Giang ngày 1.4.2009, vụ án ở Hồ Nam vào ngày 30.10.2009, vụ án ở Thiên Tân tháng 11.2007, vụ án ở Dương Châu tháng 5.2007...

Nguyễn Lệ Chi