Các tuyển thủ Pháp hết chối tội?

Hôm qua, người hâm mộ bóng đá Pháp thêm một lần nữa bị “sốc” khi một cô gái tên Zahia Dehar (18 tuổi) tiết lộ đã có quan hệ với các tuyển thủ Pháp là F.Ribery, S.Govou, Ben Arfa và K.Benzema. Theo tờ The Sun, Zahia (gốc Ma-rốc) thừa nhận đã có quan hệ tình dục với 4 cầu thủ nói trên nhiều lần ở thời điểm khi cô chưa được 18 tuổi.

Trong đó, Zahia một vài lần bay từ Pháp sang Đức để phục vụ nhu cầu cho F.Ribery ở một khách sạn, do tiền vệ này đang chơi cho CLB Bayern Munich. Đáng nói hơn, Ribery (đã có vợ và 2 con) còn đến dự lễ sinh nhật của cô gái này vào tháng 3 năm nay. “Tôi đã không trung thực về tuổi của mình khi ăn nằm với họ (các tuyển thủ Pháp)”, Zahia tuyên bố trên The Sun. Tờ L’Equipe cho hay, trong số 4 tuyển thủ nói trên, đau đớn nhất là tiền đạo của CLB Marseille - S.Govou, khi cầu thủ này lại qua đêm trước 3 ngày Zahia tròn 18 tuổi. Những tiết lộ của Zahia càng có trọng lượng hơn do cơ quan điều tra xác nhận Zahia là một phần trong mạng lưới mua bán dâm trẻ vị thành niên ở điểm tập kết Zaman Café (thủ đô Paris) vừa bị phanh phui. Thông tin này càng khiến dư luận bóng đá Pháp bàng hoàng hơn, bởi nếu vụ việc được xác minh, 4 tuyển thủ trên sẽ đối mặt với 3 năm tù giam và ảnh hưởng trầm trọng đến cơ hội của tuyển Pháp ở World Cup 2010 sắp tới.

Nguyên Khoa