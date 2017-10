Carly Cole sợ lái xe

Hồi tháng 8 năm nay, trong khi ngôi sao 26 tuổi đang ngồi trong chiếc Audi A4 màu đen đỗ bên ngoài biệt thự ở London, thì bất ngờ có 8 kẻ lạ mặt đi xe máy áp sát, khống chế và buộc cô bước ra ngoài, rồi chúng nhanh chóng nhảy vào xe lái đi mất.

Khi vụ cướp xảy ra, Joe Cole và cô con gái Ruby Tatiana 7 tháng tuổi đang ở trong nhà. Từ đó, Carly rất sợ hãi nên không bao giờ ngồi sau tay lái nữa mà đi đâu cũng phải có người chở đi.

“Cả tôi và Joe đã bị sốc. Tôi luôn tự nói với mình rằng vẫn còn may vào thời điểm đó Ruby không đi cùng. Chỗ của bé ở ngay phía sau lưng tôi rất dễ lọt vào tầm nhìn của kẻ xấu. Sự việc xảy ra khi đó đã ám ảnh tôi một thời gian dài. Phải đến thời gian gần đây tôi mới có lại cảm giác an toàn, nhưng vẫn không thể tự lái xe lại được”, Carly phát biểu trên tờ Hello!.

Việc “sợ lái xe” của Carly đã được luật sư của Joe Cole sử dụng để bào chữa cho ngôi sao 28 tuổi không có bằng lái mà vẫn lái xe với tốc độ hơn 100 dặm, quá tốc độ cho phép tại đường cao tốc Claygate, Surrey, diễn ra sau vụ cướp xe vài tuần.

Luật sư của Joe Cole viện lý lẽ rằng, Carly và bé Ruby đi các phương tiện công cộng thì không tiện vì họ được biết đến nhiều sẽ gây chú ý hoặc gặp các phiền phức không đáng có. Có nghĩa việc đi lại của gia đình Joe Cole giờ chỉ còn trông vào mỗi anh.

Dù vậy, vừa qua tòa án vùng Staines vẫn bác đơn kháng cáo của cựu cầu thủ Chelsea và điều đó cũng đồng nghĩa với việc Joe Cole sẽ bị cấm lái xe trong 50 ngày, cùng với số tiền phạt 750 bảng, theo Daily mail.

Bảo Nghi