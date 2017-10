Chán cầu thủ, Irina Shayk cặp kè diễn viên

(TNO) TrangPage Six đưa tin cô bạn gái cũ Irina Shayk của siêu sao Cristiano Ronaldo đang bị nghi ngờ hẹn hò với nam diễn viên điển trai Bradley Cooper.

Từ những mối quan hệ bị đồn thổi với nam tài tử cơ bắp Dwayne Johnson, ngôi sao làng đua xe Công thức 1 Lewis Hamilton, đến hoàng tử nhạc pop Justin Bieber... chân dài Irina Shayk liên tục khiến giới truyền thông tò mò với câu hỏi ai mới là tình mới thay thế cho Cristiano Ronaldo? Rồi mới đây, lại có thêm một ứng viên xuất hiện.



Đó là Bradley Cooper, nam diễn viên 40 tuổi người Mỹ, từng tham gia diễn xuất trong các phim như American Hustle, Guardians of the Galaxy... Theo đó, Irina Shayk và Bradley Cooper bị nghi ngờ đang hẹn hò với nhau khi có những dấu hiệu rất "không bình thường" trong mối quan hệ.



Tối 22.4 vừa qua, cánh phóng viên bắt gặp cả hai đang ở cạnh nhau trong lúc theo dõi một vở kịch ở sân khấu Broadway (New York, Mỹ). Dù cả hai phủ nhận chuyện đang quen nhau và khẳng định mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức tình bạn, tuy nhiên trang Page Six cho biết giới hạn tình cảm của họ đã đi xa hơn thế.



Đó là bởi Irina Shayk và Bradley Cooper đang gặp nhau với mật độ ngày càng dày đặc trong thời gian gần đây. Được biết, hai người quen nhau thông qua mai mối của những người bạn. Có tin đồn họ đã hẹn hò khi cùng nhau tới dự Festival âm nhạc The Coachella hồi đầu tháng và dính với nhau như sam sau đó.



Nhiều người tin việc Irina Shayk tìm đến với Bradley Cooper là điều dễ hiểu. Cô còn đang độc thân sau khi “đường ai nấy đi” với Cristiano Ronaldo hồi tháng 1 năm nay, còn Bradley Cooper cũng mới chấm dứt mối quan hệ với người mẫu Anh Suki Waterhouse hồi tháng trước sau hai năm quen nhau.

