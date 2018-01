Chân sút Asamoah Gyan vẫn vui vẻ tự sướng bên bức tượng thảm họa

Trước đó, bức tượng đầu tiên trở thành đề tài bình phẩm là của Cristiano Ronaldo, được thành phố quê hương Madeira của CR7 dựng tại sân bay mang tên của chính anh sau khi Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch Euro 2016. Trong một thời gian dài kể từ khi được khánh thành vào tháng 3.2017, bức tượng của Ronaldo đã trở thành đề tài bình phẩm và mang ra làm trò cười của cộng đồng mạng vì quá xấu xí và hài hước.

Cho đến cuối năm 2017, đến lượt huyền thoại Diego Maradona bị sốc khi nhìn thấy “Cậu bé vàng” qua bàn tay điêu khắc của nghệ nhân Ấn Độ được đặt tại Kolkata. Bức tượng đồng cao đến 3,6m nâng cúp vàng vô địch bóng đá thế giới chẳng giống với huyền thoại bóng đá người Argentina, mà có phần giống với HLV Roy Hodgson của Crystal Palace thời trẻ. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng bức tượng này giống với nữ ca sĩ Susan Boyle, nổi tiếng từ sau Britain’s Got Talent 2009!

Tuy nhiên, những ai cho rằng đó đã là những bức tượng xấu nhất, và chẳng thể nào có tượng xấu hơn nữa thì quả là quá ngây thơ và lầm to. Bằng chứng là bức tượng của Michael Essien vừa được dựng ở Kumasi, Ghana ngày 3.1 năm nay mà tác giả tuyên bố là để tôn vinh sự nghiệp của danh thủ này, chủ yếu là giai đoạn thi đấu cho Chelsea với 9 danh hiệu đạt được cùng The Blues. Bức tượng bị cho là còn xấu hơn cả tượng do trẻ con nặn.

Vài ngày sau, tác giả của kiệt tác Essien khoe tiếp một bức tượng nữa. Lần này là tượng của Asamoah Gyan chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Ghana với 52 pha lập công. Theo hình ảnh của phóng viên Ghana Saddick Adams đưa lên Twitter, thì tượng của Asamoah Gyan không chỉ xấu, mà còn mang điềm gỡ đối với một chân sút, khi một chân của bức tượng như bị sa lầy không thể rút lên được, khiến bức tượng trông như đang cố thoát thân để không bị lôi xuống… địa ngục vậy.

Thế nhưng thủ quân đội tuyển Ghana Asamoah Gyan vẫn cứ vui vẻ tự sướng bên bức tượng thảm họa của mình và bày tỏ sự cảm kích với tác giả. Hy vọng rằng ứng xử lịch thiệp của các ngôi sao sân cỏ với những bức tượng thảm họa của chính mình sẽ không truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ điêu khắc tương lai tiếp tục cho ra đời những bức tượng hài hước và đáng sợ trong năm 2018 này.

Tây Nguyên